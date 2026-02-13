Advertisement
trendingNow13108235
Hindi Newsशिक्षाMahashivratri School Closed: 15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? जानें राज्यों में किस दिन बंद रहेंगे स्कूल

Mahashivratri School Closed: 15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? जानें राज्यों में किस दिन बंद रहेंगे स्कूल

Mahashivratri School Holiday 2026: देश के कई राज्यों में महाशिवरात्रि पर छुट्टी का ऐलान किया गया है. हालांकि, एक कंफ्यूजन ये है कि महाशिवरात्रि 2026 कब है और किस दिन किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahashivratri School Holiday 2026
Mahashivratri School Holiday 2026

Mahashivratri 2026 School Holiday: भारत के कई राज्यों में शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है. भगवान शिव के भक्तों के लिए ये एक बड़ा त्यौहार है. इस पावन दिन पर जगह-जगह पंडाल लगे होते हैं. शिव जी की भक्ति में लीन श्रद्धालु नजर आते हैं. मंदिर से लेकर अन्य जगहों पर भंडारा व ठंडाई आदि प्रसाद को लेकर भीड़ रहती है. हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है. अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में महाशिवरात्रि का पर्व पड़ता है. इस बार दो तारीख के बीच कंफ्यूजन है कि 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी या 16 फरवरी, कब है? साथ ही स्कूलों की छुट्टी किस दिन रहेगी? आइए इस सवाल का जवाब बताते हैं.

कब है महाशिवरात्रि 2026?

साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है? ये सवाल आपका भी है तो बता दें कि इस साल 15 फरवरी, रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. देशभर में शिवरात्रि पर्व को 15 फरवरी 2026 के दिन मनाया जाएगा. साप्ताहिक दिन होने के कारण स्कूल, कॉलेज, बैंक समेत अन्य दफ्तर जहां रविवार की छुट्टी होती है वो भी बंद रहेंगे.

महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारी

देश के कुछ राज्य हैं जहां बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है. 15 फरवरी से पहले ही कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो जाती है. खासतौर पर भोलेनाथ की नगरी काशी में खास आयोजन देखने को मिलते हैं. बच्चे भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और हो सकता है कि 14 फरवरी को स्कूल के बच्चों को छुट्टी मिल जाए. उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उत्सव की तैयारी के लिए 14 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी हो सकती है लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

महाशिवरात्रि पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

देशभर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और रविवार का दिन है जिस वजह से सभी राज्यों के स्कूलों की छुट्टी है. उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टी महाशिवरात्रि से एक दिन पहले हो सकती है. कई पहाड़ी राज्यों में महाशिवरात्रि का मेला लगता है और इस वजह से भी स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. पुष्टि करने के लिए सलाह दी जा रही है कि स्कूल के प्रशासन से संपर्क कर लें.

ये भी पढ़ें- BIEAP Inter Hall Ticket 2026 OUT: एपी इंटर हॉल टिकट 2026 जारी, 11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स WhatsApp से कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Mahashivratri 2026

Trending news

'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?