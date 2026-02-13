Mahashivratri School Closed: 15 या 16 फरवरी, कब है महाशिवरात्रि? जानें राज्यों में किस दिन बंद रहेंगे स्कूल

Mahashivratri 2026 School Holiday: भारत के कई राज्यों में शिवरात्रि या महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है. भगवान शिव के भक्तों के लिए ये एक बड़ा त्यौहार है. इस पावन दिन पर जगह-जगह पंडाल लगे होते हैं. शिव जी की भक्ति में लीन श्रद्धालु नजर आते हैं. मंदिर से लेकर अन्य जगहों पर भंडारा व ठंडाई आदि प्रसाद को लेकर भीड़ रहती है. हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है. अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में महाशिवरात्रि का पर्व पड़ता है. इस बार दो तारीख के बीच कंफ्यूजन है कि 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी या 16 फरवरी, कब है? साथ ही स्कूलों की छुट्टी किस दिन रहेगी? आइए इस सवाल का जवाब बताते हैं.

कब है महाशिवरात्रि 2026?

साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है? ये सवाल आपका भी है तो बता दें कि इस साल 15 फरवरी, रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. देशभर में शिवरात्रि पर्व को 15 फरवरी 2026 के दिन मनाया जाएगा. साप्ताहिक दिन होने के कारण स्कूल, कॉलेज, बैंक समेत अन्य दफ्तर जहां रविवार की छुट्टी होती है वो भी बंद रहेंगे.

महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारी

देश के कुछ राज्य हैं जहां बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है. 15 फरवरी से पहले ही कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो जाती है. खासतौर पर भोलेनाथ की नगरी काशी में खास आयोजन देखने को मिलते हैं. बच्चे भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और हो सकता है कि 14 फरवरी को स्कूल के बच्चों को छुट्टी मिल जाए. उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उत्सव की तैयारी के लिए 14 फरवरी को स्कूलों की छुट्टी हो सकती है लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

महाशिवरात्रि पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

देशभर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और रविवार का दिन है जिस वजह से सभी राज्यों के स्कूलों की छुट्टी है. उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में स्कूलों की छुट्टी महाशिवरात्रि से एक दिन पहले हो सकती है. कई पहाड़ी राज्यों में महाशिवरात्रि का मेला लगता है और इस वजह से भी स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. पुष्टि करने के लिए सलाह दी जा रही है कि स्कूल के प्रशासन से संपर्क कर लें.

ये भी पढ़ें- BIEAP Inter Hall Ticket 2026 OUT: एपी इंटर हॉल टिकट 2026 जारी, 11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स WhatsApp से कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड?