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Manipal Entrance Test 2027: 12वीं के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी में कैसे मिलेगा दाखिला? आवेदन फीस और अन्य डिटेल्स

Manipal Entrance Test 2027: मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) ने इंजीनियरिंग और अन्य अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने वालों के लिए मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Oct 12, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:44 AM IST
Manipal Entrance Test 2027: 12वीं के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी में कैसे मिलेगा दाखिला? आवेदन फीस और अन्य डिटेल्स
Image Credit: Manipal Entrance Test 2027

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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