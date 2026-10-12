/Manipal Entrance Test 2027: 12वीं के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी में कैसे मिलेगा दाखिला? आवेदन फीस और अन्य डिटेल्स

MAHE Manipal Entrance Test 2027: 12वीं के बाद क्या आप भी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते हैं? अगर इसके लिए मणिपाल यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे हैं तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) ने मणिपाल प्रवेश परीक्षा (MET 2027) की घोषणा कर दी है. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले आवेदन करना होगा. MET 2027 के लिए आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है। अगर आप भी इस साल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले योग्यता और महत्वपूर्ण तारीखों की यह पूरी लिस्ट जरूर देख लीजिए.