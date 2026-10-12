/Manipal Entrance Test 2027: 12वीं के बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी में कैसे मिलेगा दाखिला? आवेदन फीस और अन्य डिटेल्स

MAHE Manipal Entrance Test 2027: 12वीं के बाद क्या आप भी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते हैं? अगर इसके लिए मणिपाल यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे हैं तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) ने मणिपाल प्रवेश परीक्षा (MET 2027) की घोषणा कर दी है. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले आवेदन करना होगा. MET 2027 के लिए आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है। अगर आप भी इस साल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले योग्यता और महत्वपूर्ण तारीखों की यह पूरी लिस्ट जरूर देख लीजिए.
इंजीनियरिंग और अन्य अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स में प्रवेश पाने के इच्छुक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट manipal.edu पर जाना होगा. हालांकि, आवेदन करने से पहले एक बार अपने पसंद का कोर्स देख लें कि वो वहां उपलब्ध है या नहीं, इसके अलावा एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करें.
|डिटेल्स
|जरूरी तारीख
|फेज 1 के लिए आवेदन की लास्ट डेट
|31 मार्च, 2027
|फेज 1 की एग्जाम डेट
|अप्रैल 2027 का तीसरा सप्ताह (संभावित)
|फेज 2 की डेट
|मई 2027 का आखिरी सप्ताह (संभावित)
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय या राज्य बोर्ड से 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए या वो 2027 में 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाला हो.
इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए 12वीं में फिजिक्स, मैथ्स और अंग्रेजी होना जरूरी है, साथ ही न्यूनतम अंक 50% होने चाहिए.
आयु सीमा: परीक्षा के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, लेकिन उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए.
अगर कोई उम्मीदवार अन्य यूजी (UG) कोर्सेज जैसे BBA, B.Pharm या BSc के लिए आवेदन करना चाहता है, तो संबंधित विषयों और न्यूनतम अंकों की एलिजिबिलिटी आवश्यकताएं उस कोर्स के नियमों के अनुसार अलग होंगी.
सबसे पहले MAHE की आधिकारिक वेबसाइट manipal.edu पर जाएं.
इसके बाद सेक्शन का चयन करें और Manipal Entrance Test 2027 लिंक पर क्लिक करें.
रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करें.
आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी को दर्ज करें.
इसके बाद आवेदन फीस जमा करें और मांगे जा रहे दस्तावेजों को भी अपलोड करें.
आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को भी सबमिट कर दें.
आखिर में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें या उसका प्रिंटआउट निकाल लें.