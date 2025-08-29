Major Dhyan Chand GK Quiz: यूं ही नहीं ‘हॉकी के जादूगर’ कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद, 10 सवाल-जवाब से जानें खेल के मामले में कितने ज्ञानी हैं आप?

Major Dhyan Chand GK Quiz: हॉकी के जादूगर कहलाए जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है. 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद से संबंधित 10 सवालों के उत्तर देकर आप जान सकते हैं कि आपको इनके बारे में कितना कुछ पता है.
Major Dhyan Chand GK Quiz: देश में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है. ये दिन खासतौर पर हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए मनाया जाता है. अपनी पूरी जिंदगी हॉकी खेल को समर्पित करने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को होता है और इस वजह से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर हम आपके लिए मेजर ध्यानचंद से संबंधित जीके क्विज लेकर आए हैं. आइए 10 सवालों के जरिए जानते हैं कि आपको मेजर ध्यानचंद से संबंधित कितना कुछ पता है?
सवाल 1:- हॉकी खिलाड़ी से पहले ध्यानचंद क्या करते थे?
उत्तर:- 16 की उम्र से ध्यानचंद, ब्रिटिश भारतीय सेना से जुड़े हुए थे. इस दौरान ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था.
सवाल 2:- मेजर ध्यानचंद ने पहली बार ओलंपिक कब जीता था?
उत्तर:- ब्रिटिश भारतीय सेना के दौरान उन्होंने कई हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंटल में लिया था. साल 1928 में मेजर ध्यानचंद को पहली बार हॉकी में ओलंपिक मिला था.
सवाल 3:- दुनियाभर में भारतीय हॉकी टीम कब प्रसिद्ध रही थी?
उत्तर:- दुनियाभर में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक भारतीय हॉकी टीम का एक अलग ही दबदबा रहता था. भारतीय हॉकी टीम की प्रसिद्ध होने में ध्यानचंद का खास योगदान था.
सवाल 4:- मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था?
उत्तर:- हॉकी के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद ने भारत को तीन बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था. 1928, 1932 और 1936 के दौरान भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल हुआ था. इसके साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक की हैट्रिक भी पूरी की गई थी.
सवाल 5:- ध्यानचंद ने हॉकी खेल से संन्यास कब लिया?
उत्तर:- साल 1956 में ध्यानचंद ने हॉकी खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया था. देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मभूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया जा चुका है.
सवाल 6:- ध्यानचंद की हॉकी क्यों कहलाती थी जादुई स्टिक?
उत्तर:- मेजर ध्यानचंद जिस तरह से सही निशान लगाते थे और गेंद के साथ खेलते थे. उनकी स्टिक को लेकर नीदरलैंड में अधिकारियों को संदेह रहता था. उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक या गोंद लगी है ऐसा कहा जाता है. इसे साबित करने के लिए उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक भी किया गया था.
सवाल 7:-. मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है और कब प्रकाशित हुई थी?
उत्तर:- हॉकी खेल से संन्यास लेने से पहले मेजर ध्यानचंद ने आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम गोल है. साल 1952 में गोल किताब को प्रकाशित किया गया था.
सवाल 8:-. ध्यानचंद ने हॉकी में कितने मेडल कब जीते थे?
उत्तर:- ध्यानचंद ने हॉकी गेम में करीब 55 देशों के 400 से ज्यादा पुरस्कार हासिल किए थे. इन्हें 400 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल के लिए भी जाना जाता है.
सवाल 9:- हिटलर ने किस भारतीय को जर्मन सेना में शामिल करना चाहा?
उत्तर:- हॉकी के खिलाड़ी, मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने जर्मन सेना में शामिल होने का प्रस्ताव पेश किया था. साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होने के बाद हिटलर ने चाहा था कि वो जर्मन सेना में शामिल हो जाए. हालांकि, अपने देश को चुनते हुए ध्यानचंद ने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.
सवाल 10:-. चंद नाम से क्यों जाने जाते थे ध्यानचंद?
उत्तर:- मेजर ध्यानचंद को कई अलग-अलग नाम से जाना जाता है. दोस्तों के बीच चंद नाम से जाने जाते थे. दरअसल, वो ड्यूटी पूरी होने के बाद घंटों तक चांदनी रात में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे जिस वजह से उनके दोस्त चंद कहकर पुकारते थे. अपने करियर में लगभग 1000 से अधिक गोल देने वाले ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है.
