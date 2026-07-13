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CBSE की बड़ी सौगात, 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 19 फ्री Courses शुरू; सीख पाएंगे Python और साइबर सिक्योरिटी

CBSE Free Online Courses for 8th to 12th Classes: क्या आप भी अपने बच्चे को कोई ऐसा कोर्स करवाना चाहते हैं जिसके करने के बाद उसका भविष्य और ज्यादा बेहतर हो सके और पढ़ाई के साथ मुफ्त में स्किल्स सीख सके? तो एक अच्छी खबर है कि सीबीएसई ने 19 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं जो बिल्कुल फ्री हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:25 PM IST
CBSE की बड़ी सौगात, 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 19 फ्री Courses शुरू; सीख पाएंगे Python और साइबर सिक्योरिटी
Image Credit: CBSE Free Online Courses Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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