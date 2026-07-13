/CBSE की बड़ी सौगात, 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 19 फ्री Courses शुरू; सीख पाएंगे Python और साइबर सिक्योरिटी

CBSE Free Online Courses for 8th to 12th Classes: आज के समय में हर चीज पहले से और एडवांस हो चुकी है. अब सालों बाद कोई दौर नहीं बदलता है, बल्कि महीनों या हफ्तों की तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खुद को आज के हिसाब से बनाए रखने के लिए अप टू डेट रहना जरूरी है. इससे भी ज्यादा जरूरी है खुद पर काम करना. अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए या बिजनेस को प्रॉफिट के हिसाब से सोचते हुए स्किल्स सीखना बहुत जरूरी हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई टेक्नोलॉजी के दौर में कॉम्पिटिशन हाई लेवल पर है.
ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा और तकनीकों के बारे में सीखाएं. इसे लेकर एक अवसर सीबीएसई की ओर से भी दिया जा रहा है. अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाए रखने के सिर्फ स्कूल में किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टाइम देकर कोर्स भी सिखाना चाहिए.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) की डिजिटल यूनिवर्सिटी (NDU) ने साथ में मिलकर 19 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं. ये सभी मुफ्त कोर्सेस हैं जिसे स्टूडेंट्स अपने समय के अनुसार घर बैठे-बैठे सीख सकते हैं. इन 19 कोर्स में स्टूडेंट्स को अलग-अलग तरह की स्किल्स सीखने का मौका मिल सकता है. खास बात ये है कि इन कोर्स को करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी.
सीबीएसई ने इन मुफ्त कोर्सेस को कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्र और छात्राओं के लिए शुरू किया है. स्टूडेंट्स हर दिन स्कूल की पढ़ाई के अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में मुफ्त में सीख सकते हैं. NDU पोर्टल पर ये सभी मुफ्त 19 ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे जिसके जरिए स्टूडेंट्स आज की इंडस्ट्री और रोजगार से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे. ये पोर्टल स्टूडेंट्स को आज की डिमांड के अनुसार बेसिक से लेकर एडवांस लेवल कोर्स मुफ्त में प्रदान करने का मौका दे रहा है.
AI कोर्स- ऑनलाइन कोर्सेस में एक एआई कोर्स भी शामिल हैं जिसके जरिए जेनरेटिव एआई से लेकर युवा एआई फॉर ऑल प्रोग्राम शामिल हैं.
डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग- पोर्टल पर वेब डिजाइनिंग के बारे में सीखाया जाएगा. यहां से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, चिपक्राफ्ट और 3D प्रिंटिंग आदि सीख सकते हैं.
कोडिंग और प्रोग्रामिंग- स्टूडेंट्स के लिए सबसे ट्रेंडिंग कोर्स में से एक पाइथन लैंग्वेज है. इसके अलावा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स से संबंधित कोर्स भी सीख सकते हैं.
एडवांस टेक्नोलॉजी- इस कोर्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीखाया जाएगा.
कोर इलेक्ट्रॉनिक्स- आईपी इंटीग्रेशन, एसओसी साइनऑफ, सेमीकंडक्टर डिजाइन और आरटीएल से संबंधित स्किल्स सीख सकते हैं.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चे ही NDU के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोर्स कर सकते हैं बल्कि अगर उनके अभिभावकों को भी इंटरेस्ट है तो वो भी इन कोर्स को कर सकते हैं. इसे करने के लिए किसी एडमिशन या कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना बल्कि बस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU की ऑफिशियल वेबसाइट ndu.digital/ पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके अपने पसंद का कोर्स चुन सकते हैं. डिजिटल लर्निंग कोर्स के लिए किसी तय समय की सीमा नहीं है, अपनी मर्जी अनुसार समय होने पर पसंदीदा कोर्स सीख सकते हैं.