/CBSE की बड़ी सौगात, 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 19 फ्री Courses शुरू; सीख पाएंगे Python और साइबर सिक्योरिटी

ऐसा नहीं है कि सिर्फ कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चे ही NDU के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोर्स कर सकते हैं बल्कि अगर उनके अभिभावकों को भी इंटरेस्ट है तो वो भी इन कोर्स को कर सकते हैं. इसे करने के लिए किसी एडमिशन या कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना बल्कि बस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU की ऑफिशियल वेबसाइट ndu.digital/ पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके अपने पसंद का कोर्स चुन सकते हैं. डिजिटल लर्निंग कोर्स के लिए किसी तय समय की सीमा नहीं है, अपनी मर्जी अनुसार समय होने पर पसंदीदा कोर्स सीख सकते हैं.