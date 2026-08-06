/BPSC 72वीं परीक्षा कैलेंडर पर बड़ा अपडेट, वायरल नोटिस निकला फर्जी; जानिए कब आएगा असली शेड्यूल

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा (CCE) 2026 और अन्य प्रस्तावित परीक्षाओं के कथित परीक्षा कैलेंडर को पूरी तरह फर्जी, भ्रामक और असत्य बताया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नोटिस उसके द्वारा जारी नहीं किया गया है. ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी भी वायरल सूचना पर भरोसा नहीं करने और केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी जानकारी को ही सही मानने की सलाह दी गई है. यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब हजारों उम्मीदवार 2026 की भर्ती परीक्षाओं के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं.
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक कथित परीक्षा कैलेंडर तेजी से साझा किया जा रहा था. इसमें 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और 2026 में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई थीं. वायरल नोटिस को देखकर कई अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बन गई. इसी वजह से BPSC ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि यह दस्तावेज आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी को सही न माना जाए. आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अपुष्ट सूचनाओं को आगे साझा करने से भी बचें.
आयोग के अनुसार शुक्रवार को अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के आयोजन, संभावित परीक्षा तिथियों और पूरे परीक्षा कैलेंडर को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी. बैठक के बाद आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. इसी कैलेंडर को 2026 की परीक्षाओं के लिए प्रमाणिक और अंतिम संदर्भ माना जाएगा.
BPSC ने संकेत दिया है कि अधिकांश बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर छठ महापर्व के बाद विचार किया जा रहा है. हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि कुछ छोटी परीक्षाएं अक्टूबर महीने में आयोजित की जा सकती हैं. लेकिन इन संभावित तिथियों को अंतिम या आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए. परीक्षा कार्यक्रम तभी मान्य होगा जब उसे आयोग के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में प्रकाशित किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को किसी भी संभावित तारीख के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए.
आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परीक्षा से जुड़ी सभी अधिसूचनाएं, परीक्षा कार्यक्रम, भर्ती अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं केवल BPSC की आधिकारिक वेबसाइट और उसके अधिकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही जारी की जाएंगी. यदि कोई सूचना इन माध्यमों के अलावा कहीं और दिखाई देती है, तो उसे सत्यापित किए बिना सही नहीं माना जाना चाहिए. आयोग ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल प्रमाणिक सूचना पर ही भरोसा करें.
BPSC ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट परीक्षा तिथियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखें. आयोग का कहना है कि गलत जानकारी से भ्रम पैदा होता है और इससे उम्मीदवारों की तैयारी भी प्रभावित हो सकती है. आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद सभी संभावित परीक्षा तिथियों और भर्ती कार्यक्रम की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल पर नजर बनाए रखनी चाहिए और केवल वहीं प्रकाशित सूचना को अंतिम मानना चाहिए.