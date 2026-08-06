Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /BPSC 72वीं परीक्षा कैलेंडर पर बड़ा अपडेट, वायरल नोटिस निकला फर्जी; जानिए कब आएगा असली शेड्यूल

BPSC 72वीं परीक्षा कैलेंडर पर बड़ा अपडेट, वायरल नोटिस निकला फर्जी; जानिए कब आएगा असली शेड्यूल

BPSC ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) 2026 के कथित परीक्षा कैलेंडर को फर्जी बताया है. आयोग ने कहा कि आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर बैठक के बाद शुक्रवार को जारी किया जाएगा. अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर भरोसा करने की सलाह दी गई है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 06, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:41 PM IST
BPSC 72वीं परीक्षा कैलेंडर पर बड़ा अपडेट, वायरल नोटिस निकला फर्जी; जानिए कब आएगा असली शेड्यूल

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'अब विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार...', बिलासपुर HC ने सुनाया बड़ा फैसला
2
3
4
5