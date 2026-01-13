Makar Sankranti School Holiday: 14 या 15 जनवरी... कब है मकर संक्रांति की छुट्टी? जानें किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाMakar Sankranti School Holiday: 14 या 15 जनवरी... कब है मकर संक्रांति की छुट्टी? जानें किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

Makar Sankranti School Holiday: मकर संक्रांति कब है? ये सवाल सभी के बीच है और इसके साथ ही एक और सवाल ये भी ट्रेंड कर रहा है कि मकर संक्रांति की छुट्टी कब है? अगर आप भी 14 या 15 जनवरी की तारीख को लेकर कंफ्यूज है और जानना चाहते हैं कि किस दिन मकर संक्रांति की छुट्टी होगी, आइए इसके बारे में बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:34 PM IST
Makar Sankranti School Holiday 2026: हिन्दू धर्म में खास पर्व-त्योहारों में से एक मकर संक्रांति है. ये दिन खासतौर पर सूर्य देव को समर्पित है और इस दिन सूर्य की पूजा होती है. इसके अलावा तिल का दान होता है. मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है. ये दिन कृषि और सूर्य उपासना से जुड़ा है. स्नान, दान और पुण्य आदि के लिए ये पर्व जाना जाता है. अब सवाल ये है कि 14 जनवरी या 15 जनवरी, कब मकर संक्रांति का पर्व है? इसका जवाब है कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति की छुट्टी कहीं 14 तारीख तो कहीं 15 तारीख को है. आइए जानते हैं कि किन-किन राज्यों में मकर संक्रांति की छुट्टी कब होगी?

14 या 15 जनवरी, कब है मकर संक्रांति की छुट्टी?

सरकारी छुट्टी के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी तय थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति की छुट्टी की तारीख 15 जनवरी कर दी है. यूपी में सभी स्कूलों में मकर संक्रांति की छुट्टी 15 जनवरी, गुरुवार को रहेगी. इसके अलावा बैंक और अन्य सरकारी दफ्तर भी 15 जनवरी को बंद रहेंगे. गुजरात में भी 15 जनवरी को सभी स्कूल बंद रहेंगे.

मकर संक्रांति की छुट्टी किन-किन राज्यों में होगी?

14 और 15 जनवरी को दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, यहां पहले से ही विंटर वेकेशन के कारण स्कूल बंद हैं. 16 जनवरी से सभी स्कूलों को खोल दिया जा सकता है. अन्य राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी रहेगी. उत्तरी भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी. तेलंगाना और असम में 14 और 15 जनवरी को पोंगल की छुट्टी रहेगी. कुछ राज्यों में भोगी और पोंगल के कारण 14 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

ये भी पढ़ें- Pongal 2026 Holidays: कितने दिनों तक रहेगी पोंगल की छुट्टी? यहां जानें किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

