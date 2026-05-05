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Mamata Banerjee Resignation: हम नहीं देंगे इस्तीफा... ममता बनर्जी से पहले ये मुख्यमंत्री भी कुर्सी छोड़ने से कर चुके हैं इनकार; फिर क्या हुआ?

Mamata Banerjee Resignation:  ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने वाले बयान ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है. इससे पहले अरविंद केजरीवाल, जीतन राम मांझी और एच. डी. कुमारस्वामी भी अलग-अलग हालात में पद छोड़ने से इनकार कर चुके हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 05, 2026, 06:57 PM IST
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ममता बनर्जी से पहले ये मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देने से कर चुके हैं इनकार
ममता बनर्जी से पहले ये मुख्यमंत्री भी इस्तीफा देने से कर चुके हैं इनकार

Mamata Banerjee Resignation: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी के एक बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और उनका दावा है कि वे हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें हराया गया है. इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोई मुख्यमंत्री हारने या दबाव बढ़ने के बावजूद पद छोड़ने से इनकार कर सकता है? भारतीय राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार किया हो. इससे पहले भी कई बड़े नेता ऐसे फैसलों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. आइए जानते हैं इतिहास के ऐसे चर्चित मामले.

केजरीवाल ने क्या किया?

सबसे हालिया उदाहरण Arvind Kejriwal का है. साल 2024 में कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद उन पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बढ़ा था. लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. आम आदमी पार्टी ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो हिरासत में होने पर किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने से रोकता हो. ये फैसला कानूनी रूप से संभव था, लेकिन राजनीतिक तौर पर काफी विवादों में रहा और लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा.

बिहार में जीतन राम मांझी से जुड़ा मामला

साल 2015 में Bihar में भी ऐसा ही राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला था. जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन जब नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में लौटना चाहते थे, तब मांझी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया. मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी ही पार्टी से बाहर कर दिया गया. कई दिनों तक सियासी खींचतान चली और आखिरकार फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले 20 फरवरी 2015 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया. यह मामला उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बना था.

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कुमारस्वामी ने क्या किया?

साल 2007 में कर्नाटक में एच. डी. कुमारस्वामी का मामला भी काफी चर्चित रहा. जनता दल (Secular) और भारतीय जनता पार्टी के बीच सत्ता साझाकरण का समझौता हुआ था. तय समय आने पर कुमारस्वामी को सत्ता B. S. Yediyurappa को सौंपनी थी, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया. इसके बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और राज्य में राजनीतिक संकट गहरा गया. आखिरकार हालात ऐसे बने कि राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा.

अब ममता के साथ क्या?

अब ममता बनर्जी के मामले में संवैधानिक स्थिति अलग नजर आती है. 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो जाएगा. इसके बाद सदन अपने आप भंग हो जाएगा. ऐसे में इस्तीफा देने या न देने से संवैधानिक प्रक्रिया पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी स्वतः खत्म हो जाएगा. इसके बाद नई सरकार का गठन अनिवार्य होगा. यही वजह है कि राजनीतिक बयान भले तेज हों, लेकिन अंतिम फैसला संवैधानिक समय सीमा ही तय करती है.

ये भी पढ़ें:  CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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