15वीं बार 10वीं का एग्जाम देने पहुंचा शख्स, हर बार होता है पास, जाने फिर भी क्यों दे रहा परीक्षा

जालौन जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है. दिनेश कुमार नाम के व्यक्ति ने हाईस्कूल की परीक्षा 15वीं बार दी है. वे पहले ही कई बार 10वीं पास कर चुके हैं. अलग-अलग विषयों में सीखने के लिए लगातार परीक्षा देते रहते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:11 PM IST
उरई में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान एक ऐसा छात्र देखने को मिला जिसने सबका ध्यान खींच लिया. दिनेश कुमार नाम के यह अभ्यर्थी पहले ही हाईस्कूल पास हैं. उन्होंने इस साल फिर से परीक्षा दी. खास बात यह है कि वे अब तक 14 बार अलग-अलग विषयों में हाईस्कूल की परीक्षा दे चुके हैं और इस बार 15वीं बार परीक्षा में बैठे थे. जालौन जिले में हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हुईं. हाईस्कूल की पहली पाली में बंगला विषय की परीक्षा आर्य कन्या इंटर कॉलेज में हुई. इस परीक्षा में केवल एक ही परीक्षार्थी शामिल हुआ, जिनका नाम दिनेश कुमार है. उन्होंने इस बार बंगाली भाषा में परीक्षा दी.

पहले भी कई बार दे चुके हैं परीक्षा
दिनेश कुमार ने साल 1999 में पहली बार छह विषयों के साथ हाईस्कूल पास किया था. इसके बाद से उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अलग-अलग विषयों में लगातार परीक्षा देते रहे. अब तक वे 14 बार अलग-अलग विषयों के साथ 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं. उर्दू, संस्कृत, पाली और गुजराती जैसे विषयों में भी उन्होंने परीक्षा दी है.

पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ते रहे
दिनेश कुमार की पढ़ाई का सफर भी काफी लंबा रहा है. उन्होंने 10वीं की परीक्षा कई बार देने के साथ-साथ 12वीं की परीक्षा भी तीन बार पास की है. इसके अलावा उन्होंने आईटीआई, बीफार्मा, ट्रिपल सी, बीए और बीएससी जैसी कई डिग्रियां भी हासिल की हैं.

हेलमेट वाला खास आविष्कार
दिनेश कुमार सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने एक खास हेलमेट भी बनाया है. इस हेलमेट की खासियत यह है कि जब तक चालक इसे नहीं पहनता, तब तक दोपहिया वाहन स्टार्ट नहीं होता है. उनके इस काम के लिए उन्हें उस समय के डीएम डॉ. मन्नान अख्तर द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है.

नौकरी के साथ जारी है पढ़ाई
दिनेश कुमार फिलहाल पंचायती राज विभाग में काम कर रहे हैं. नौकरी के साथ-साथ वे लगातार नई चीजें सीखने के लिए पढ़ाई करते रहते हैं. उनके इस जुनून और नए-नए प्रयोगों की वजह से वे चर्चा में बने रहते हैं.

