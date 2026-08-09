/33 लाख रुपये सालाना पैकेज भी नहीं रोक पाया, बिना दूसरी नौकरी के शख्स ने दिया इस्तीफा, फिर...

आज के जॉब मार्केट में अच्छी नौकरी पाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना भी कई कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स की कहानी चर्चा में है, जिसने कथित तौर पर 33 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी काम के बढ़ते दबाव के कारण छोड़ दी. खास बात यह रही कि इस्तीफा देने के समय उसके पास कोई दूसरा जॉब ऑफर नहीं था.
सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, पिछले करीब छह महीनों से इस कर्मचारी पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा था. देर रात तक काम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था. इसका असर उसके निजी जीवन पर भी पड़ रहा था और वह अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा था. दूसरी नौकरी की तलाश करने की कोशिश के बावजूद इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी उसके पास पर्याप्त समय नहीं था.
इस कहानी में लंबे नोटिस पीरियड को भी एक बड़ी परेशानी के तौर पर बताया गया है. कर्मचारी के लिए मौजूदा नौकरी के साथ दूसरी नौकरी की तैयारी करना मुश्किल हो रहा था. लगातार काम और इंटरव्यू की तैयारी के बीच संतुलन नहीं बन पाने के कारण आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लेने का फैसला किया. उसने बिना किसी बैकअप ऑफर के अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. नौकरी छोड़ने के बाद इस शख्स ने तुरंत दूसरी नौकरी की तलाश शुरू नहीं की. सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, उसने पहले पांच दिन का ब्रेक लिया. इन दिनों में उसने काम से पूरी तरह दूरी बनाई और अपना समय परिवार के साथ बिताया. इस ब्रेक का उद्देश्य मानसिक रूप से खुद को आराम देना और आगे के करियर को लेकर नए सिरे से सोचने का मौका पाना था.
One of my friend in IT was having Rs. 33 LPA CTC. Work from office.
He was frustrated with work load since more than 6 months. He was trying hard for other jobs. But was not getting time for preparation and interviews. The another major problem was 2 months notice period.…
— Vanesh Mali (@vaneshmali) August 4, 2026
ब्रेक के बाद उसने दोबारा नौकरी की तैयारी शुरू की. उसने अपनी रुचि और जरूरत के मुताबिक कंपनियों में आवेदन करना शुरू किया. इस दौरान उसे तीन कंपनियों से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उसने नौकरी की तलाश जारी रखी और आखिरकार चौथी कंपनी से उसे ऑफर मिल गया. पोस्ट के अनुसार, नई कंपनी ने उसे 29 लाख रुपये सालाना का पैकेज ऑफर किया. यह रकम उसकी पिछली 33 लाख रुपये सालाना सैलरी से करीब 4 लाख रुपये कम थी. यानी आर्थिक रूप से यह बदलाव पहली नजर में नुकसान जैसा दिखाई देता है. लेकिन नई नौकरी की सबसे बड़ी खासियत उसका वर्क फ्रॉम होम मॉडल था.
नई नौकरी में कर्मचारी को नियमित रूप से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी. जरूरत पड़ने पर ही ऑफिस जाना होता था. इस व्यवस्था ने उसके लिए काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने की संभावना पैदा की. इसी वजह से उसने कम सैलरी वाले ऑफर को स्वीकार करना ज्यादा बेहतर समझा.
इस कहानी का सबसे अहम पहलू यही है कि कर्मचारी ने कथित तौर पर ज्यादा सैलरी के बजाय बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दी. 33 लाख रुपये की नौकरी के मुकाबले 29 लाख रुपये का पैकेज कम जरूर था, लेकिन उसके बदले उसे परिवार के साथ समय बिताने और घर से काम करने की सुविधा मिली. यह फैसला दिखाता है कि करियर में केवल सैलरी ही हर कर्मचारी की प्राथमिकता नहीं होती.
इस वायरल सोशल मीडिया कहानी ने वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर एक अहम चर्चा छेड़ दी है. अच्छी सैलरी करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन लगातार बढ़ता काम का दबाव, देर रात तक काम और परिवार के लिए समय की कमी नौकरी से संतुष्टि को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, इस मामले से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, इसलिए इसके सभी व्यक्तिगत दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.
करियर का फैसला लेते समय सैलरी के साथ काम के घंटे, रिमोट या हाइब्रिड वर्क की सुविधा, यात्रा का समय, नोटिस पीरियड, जिम्मेदारियां और निजी जीवन के लिए उपलब्ध समय जैसे पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है. इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि करियर में सफलता का मतलब केवल ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि ऐसी नौकरी चुनना भी हो सकता है जिसमें व्यक्ति अपने काम और परिवार दोनों को पर्याप्त समय दे सके.