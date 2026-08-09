/33 लाख रुपये सालाना पैकेज भी नहीं रोक पाया, बिना दूसरी नौकरी के शख्स ने दिया इस्तीफा, फिर...

इस कहानी में लंबे नोटिस पीरियड को भी एक बड़ी परेशानी के तौर पर बताया गया है. कर्मचारी के लिए मौजूदा नौकरी के साथ दूसरी नौकरी की तैयारी करना मुश्किल हो रहा था. लगातार काम और इंटरव्यू की तैयारी के बीच संतुलन नहीं बन पाने के कारण आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लेने का फैसला किया. उसने बिना किसी बैकअप ऑफर के अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. नौकरी छोड़ने के बाद इस शख्स ने तुरंत दूसरी नौकरी की तलाश शुरू नहीं की. सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, उसने पहले पांच दिन का ब्रेक लिया. इन दिनों में उसने काम से पूरी तरह दूरी बनाई और अपना समय परिवार के साथ बिताया. इस ब्रेक का उद्देश्य मानसिक रूप से खुद को आराम देना और आगे के करियर को लेकर नए सिरे से सोचने का मौका पाना था.