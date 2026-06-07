आम को कहते हैं फलों का राजा, लेकिन क्या जानते हैं कौन है फलों की रानी?

गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में आम की खुशबू हर तरफ फैल जाती है. लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और इसे फलों का “राजा” भी कहा जाता है. लेकिन एक दिलचस्प सवाल हमेशा लोगों के मन में आता है कि अगर आम राजा है, तो फलों की रानी कौन है? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं जानते. सोशल मीडिया और GK क्विज़ में भी यह सवाल काफी पूछा जाता है. असल में इसका जवाब एक बेहद खास और विदेशी फल है, जिसे मैंगोस्टीन कहा जाता है. इसका स्वाद, रंग और पोषण इसे बाकी फलों से अलग बनाता है. यह फल दुनिया भर में फलों की रानी के नाम से जाना जाता है और हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.
फलों की दुनिया में आम को हमेशा फलो का राजा का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बराबर ही एक फल को फलों की रानी कहा जाता है. यह सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं, GK क्विज़ और सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा जाता है. इसका सही जवाब मैंगोस्टीन है. यह एक विदेशी फल है, जो मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है. इसका स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होता है. इसका बाहरी छिलका गहरे बैंगनी रंग का होता है और अंदर से यह सफेद, मुलायम और रसीला होता है. इसकी अनोखी बनावट और स्वाद इसे खास बनाते हैं.
मैंगोस्टीन एक ट्रॉपिकल फल है, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में बेहद पसंद किया जाता है. इसका स्वाद इतना खास होता है कि इसे कई फलों का मिश्रण भी कहा जाता है. लोग इसके स्वाद को मीठा, हल्का खट्टा और बहुत ताज़गी भरा बताते हैं. इसका गूदा सफेद और बहुत नरम होता है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसका स्वाद आम, अनानास और लीची जैसे फलों का मिश्रण जैसा महसूस होता है. इसकी यही खासियत इसे दुनिया भर में एक प्रीमियम फल बनाती है.
मैंगोस्टीन सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि पोषण में भी बहुत समृद्ध होता है. इसमें कैलोरी और फैट बहुत कम होता है, जिससे यह वजन नियंत्रित करने वालों के लिए अच्छा विकल्प है. इसमें विटामिन C, विटामिन E और कई B-कॉम्प्लेक्स विटामिन पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं. यह फल फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले “जैंथोन्स” नामक एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.
मैंगोस्टीन को फलों की रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्वाद, पोषण और दुर्लभता इसे खास बनाते हैं. यह फल आमतौर पर हर जगह आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इसे एक लग्जरी फ्रूट माना जाता है. इसका मीठा स्वाद, सुंदर रंग और स्वास्थ्य लाभ इसे अन्य फलों से अलग बनाते हैं. फल प्रेमियों के लिए यह एक खास डेलिकेसी है. दुनिया भर में लोग इसे बेहद पसंद करते हैं और इसे सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानते हैं. यही कारण है कि इसे फलों की रानी का दर्जा दिया गया है.