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महाराष्ट्र के हर स्कूल में मराठी पढ़ना-पढ़ाना अब अनिवार्य! नियम तोड़ा तो मान्यता रद्द और लाखों का जुर्माना भी लगेगा?

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है. शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने विधानसभा में बताया कि यह फैसला 'महाराष्ट्र स्कूलों में मराठी भाषा का अनिवार्य शिक्षण और अधिगम अधिनियम' के तहत लागू किया जा रहा है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 29, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:56 PM IST
महाराष्ट्र के हर स्कूल में मराठी पढ़ना-पढ़ाना अब अनिवार्य! नियम तोड़ा तो मान्यता रद्द और लाखों का जुर्माना भी लगेगा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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