/महाराष्ट्र के हर स्कूल में मराठी पढ़ना-पढ़ाना अब अनिवार्य! नियम तोड़ा तो मान्यता रद्द और लाखों का जुर्माना भी लगेगा?

महाराष्ट्र में अब पहली से 10वीं तक पढ़ने वाले हर छात्र के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य होगा. यह नियम केवल सरकारी स्कूलों पर ही नहीं, बल्कि सभी बोर्डों और निजी स्कूलों पर भी लागू होगा. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि मराठी केवल औपचारिक विषय नहीं होगी, बल्कि इसकी नियमित पढ़ाई होगी और परीक्षा भी ली जाएगी. अगर कोई स्कूल इस नियम का पालन नहीं करता है तो पहले उसे चेतावनी मिलेगी, फिर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और लगातार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है.
विधानसभा में शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य की भाषा और संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है. शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने विधानसभा में बताया कि यह फैसला 'महाराष्ट्र स्कूलों में मराठी भाषा का अनिवार्य शिक्षण और अधिगम अधिनियम' के तहत लागू किया जा रहा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में पढ़ने वाला हर छात्र मराठी भाषा से परिचित हो.
सरकार का कहना है कि यह नियम सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वे राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या किसी अन्य बोर्ड से जुड़े हों. स्कूलों को मराठी पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी होगी.
सरकार ने इस कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई स्कूल मराठी पढ़ाने के नियम का पालन नहीं करता है तो पहले उसे सुधार का मौका दिया जाएगा. इसके बाद भी नियम लागू नहीं किया गया तो स्कूल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
यदि लगातार नियमों की अनदेखी की जाती है तो संबंधित स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है. मंत्री ने बताया कि 17 अप्रैल 2026 के सरकारी आदेश और नए कानून के तहत सरकार को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार मिला है. अधिकारियों की लापरवाही पर भी कार्रवाई होगी.
विधानसभा में कई विधायकों ने पूछा कि क्या मराठी केवल औपचारिक विषय होगी या इसकी परीक्षा भी आयोजित की जाएगी. इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि मराठी अन्य मुख्य विषयों की तरह पढ़ाई जाएगी और हर कक्षा में इसकी परीक्षा भी होगी. इसे कला, हस्तशिल्प या वैकल्पिक विषय की तरह नहीं रखा जाएगा. यानी छात्रों को मराठी विषय में पढ़ाई के साथ परीक्षा भी देनी होगी.
जबकि कुछ विधायकों ने अंतरराष्ट्रीय मराठी शिक्षा बोर्ड को दोबारा शुरू करने की मांग भी की, जिस पर सरकार ने सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया.
विधानसभा में विपक्ष ने सरकार से पूछा कि अब तक कितने स्कूलों ने नियमों का पालन नहीं किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है. कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए. शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा.
वहीं कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि एक लाख रुपये के बजाय जुर्माना 10 लाख रुपये तक किया जाए. शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों का निरीक्षण करने की अपील भी की.
राज्य सरकार केवल मराठी भाषा तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति और इतिहास को भी स्कूलों में मजबूत करना चाहती है. सरकार ने स्कूलों से राज्य गीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' का सम्मानपूर्वक गायन कराने की अपेक्षा की है. विधानसभा में इतिहास की किताबों में सावित्रीबाई फुले और अन्य महान व्यक्तित्वों के पर्याप्त उल्लेख न होने का मुद्दा भी उठा.
इस पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज पर विस्तृत सामग्री शामिल करने की मंजूरी दी है. राज्य की किताबों में भी जरूरी सुधार किए जाएंगे.
सरकार ने मराठा समुदाय के छात्रों के लिए शिक्षा से जुड़ी कई नई सुविधाओं का भी ऐलान किया है. अब मराठा समाज के पात्र छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की कई शैक्षणिक योजनाओं का लाभ ले सकेंगे. इसमें छात्रवृत्ति, व्यावसायिक और प्रोफेशनल कोर्स की फीस में सहायता, कौशल प्रशिक्षण और राज्य के बाहर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आर्थिक मदद जैसी योजनाएं शामिल हैं.
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है. मराठा आरक्षण की मांग के बीच इसे समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.