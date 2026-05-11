भारत में छुपा है एशिया का सबसे लंबा बीच, खूबसूरती ऐसी कि विदेशी भी रह जाते हैं हैरान

Trending Photos
जब भी हम खूबसूरत बीच या नीले समंदर की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में थाईलैंड, मॉरीशस या बाली की तस्वीरें घूमने लगती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा और पूरे एशिया का सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट हमारे अपने प्यारे भारत में ही स्थित है? चेन्नई की गोद में बसा यह किनारा इतना विशाल है कि यहां की रेत पर चलते-चलते आपकी चप्पलें घिस सकती हैं, पर समंदर का साथ नहीं छूटेगा. 13 किलोमीटर लंबा यह जादुई किनारा न केवल सैलानियों की पहली पसंद है, बल्कि रिकॉर्ड्स की दुनिया का बेताज बादशाह भी है. आइए, जानते हैं इस शानदार जगह के बारे में सब कुछ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा.
चेन्नई में स्थित 'मरीना बीच' को भारत का गौरव और एशिया का सबसे लंबा 'सिटी बीच' माना जाता है. बंगाल की खाड़ी के साथ लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई में फैला यह तट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है. यह विशाल तट फोर्ट सेंट जॉर्ज (Fort St. George) से शुरू होकर बेसेंट नगर (Besant Nagar) तक फैला हुआ है. मरीना बीच केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह चेन्नई की धड़कन और पहचान है. यहां की सफेद रेत और लहरों का शोर हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो इस विशालकाय किनारे की भव्यता को देखकर दंग रह जाते हैं.
UPSC के 3 अटेंप्ट, रोजाना 8 घंटे पढ़ाई; क्या थी IAS आशी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी?
मरीना बीच का रुख पूर्व की ओर होने के कारण यहां से सूर्योदय का नजारा किसी सपने जैसा लगता है. जब सूरज की पहली किरणें बंगाल की खाड़ी के नीले पानी से टकराती हैं, तो पूरा समंदर सोने की तरह चमकने लगता है. इसके अलावा, यह बीच केवल कुदरती सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है. इस तट के किनारे कई महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं, जिनमें एमजीआर मेमोरियल, अन्ना मेमोरियल और 'ट्रायम्फ ऑफ लेबर' (Triumph of Labour) की शानदार प्रतिमा शामिल है. ये स्थल इस तटीय सैरगाह की खूबसूरती में इतिहास और गौरव का तड़का लगाते हैं.
सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो, क्या है बताओ?
मरीना बीच पर आपको चेन्नई की असल संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का बेहतरीन अनुभव मिलता है. सुबह के समय यहां जॉगर्स की भीड़ होती है, तो वहीं दिन में युवाओं के बीच क्रिकेट मैच चलते रहते हैं. शाम ढलते ही यहां खाने-पीने के शौकीनों का जमावड़ा लग जाता है. मरीना बीच की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप यहां के स्थानीय जायकों का स्वाद न चखें. यहां मिलने वाला 'सुंदल', गरमा-गरम 'मिर्ची भज्जी' (Molaga Bajji), कुरकुरा 'मुरुक्कू' और लाल मिर्च पाउडर के साथ कच्चे आम का स्वाद आपकी जुबान पर हमेशा के लिए बस जाएगा.
कचौड़ी का शहर कहलाता है देश का ये जगह, यहां मिलती दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कचौड़ियां
अगर आप मरीना बीच की खूबसूरती का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो नवंबर से फरवरी के बीच यहां आने का सबसे अच्छा समय है. इस दौरान चेन्नई का मौसम काफी सुहावना और ठंडा रहता है, जिससे आप बिना पसीने की चिंता किए लंबी सैर कर सकते हैं. दिन के उजाले की तुलना में सुबह जल्दी या शाम का वक्त बीच पर बिताने के लिए सबसे शानदार होता है. यहां की ताजी समुद्री हवा और लहरों की गूंज आपके मन को एक अलग ही शांति देती है. तो, अगली बार जब आप चेन्नई जाएं, तो एशिया के इस सबसे लंबे और ऐतिहासिक किनारे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना न भूलें.