समुद्र में चलने वाले विशाल जहाजों को देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर इतना बड़ा जहाज किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उसका नुकसान कौन भरेगा? हाल ही में भारतीय झंडे वाला मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट-1 ओमान के तट के पास तकनीकी खराबी के कारण डूब गया. इस घटना ने एक बार फिर समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस को चर्चा में ला दिया है. जिस तरह कार, बाइक, घर और फैक्ट्री का बीमा कराया जाता है, उसी तरह जहाजों का भी इंश्योरेंस होता है. यही बीमा जहाज मालिकों को करोड़ों रुपये के नुकसान से बचाता है.
हालांकि किसी जहाज के डूबने पर मुआवजा तय करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है. आइए जानते हैं कि विराट-1 जैसे जहाज के डूबने पर बीमा कंपनियां कैसे नुकसान का आकलन करती हैं और मुआवजा किस आधार पर दिया जाता है.
समुद्री व्यापार दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. हर दिन हजारों जहाज समुद्र के रास्ते करोड़ों टन सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं. ऐसे में दुर्घटनाओं का जोखिम भी बना रहता है. जहाज डूबना, टकराना, आग लगना, इंजन फेल होना, समुद्री तूफान या कार्गो को नुकसान पहुंचना जैसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं. इन्हीं जोखिमों से बचाने के लिए समुद्री बीमा या मरीन इंश्योरेंस बनाया गया है. यह बीमा जहाज मालिकों, शिपिंग कंपनियों और कार्गो ऑपरेटरों को बड़े वित्तीय नुकसान से सुरक्षा देता है. यदि बीमा न हो तो एक बड़ी दुर्घटना कंपनी को भारी आर्थिक संकट में डाल सकती है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बीमा को अनिवार्य सुरक्षा कवच माना जाता है.
विराट-1 के डूबने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहाज मालिक को कितना मुआवजा मिलेगा. फिलहाल इसकी सटीक राशि सार्वजनिक नहीं की गई है. दरअसल, समुद्री बीमा में मुआवजा कोई तय रकम नहीं होती. दुर्घटना के बाद बीमा सर्वेक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ घटनास्थल, नुकसान की सीमा और जहाज की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करते हैं. इसके बाद जहाज के बीमित मूल्य, उसकी उम्र, तकनीकी स्थिति और बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर दावा राशि तय की जाती है. यदि जांच में यह पाया जाता है कि जहाज पूरी तरह नष्ट हो गया है तो मालिक को बीमित मूल्य के अनुसार भुगतान किया जा सकता है. वहीं आंशिक नुकसान की स्थिति में मुआवजा भी उसी अनुपात में दिया जाता है.
समुद्री बीमा कई हिस्सों में बंटा होता है. सबसे महत्वपूर्ण होता है हल इंश्योरेंस (Hull Insurance), जो जहाज की संरचना, इंजन, मशीनरी, नेविगेशन सिस्टम और अन्य उपकरणों को कवर करता है. यदि जहाज तकनीकी खराबी, दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से डूब जाता है तो इसी पॉलिसी के तहत जहाज मालिक को मुआवजा मिलता है. दूसरी ओर जहाज में ले जाए जा रहे सामान के लिए अलग कार्गो इंश्योरेंस होता है. यदि जहाज के साथ माल भी समुद्र में डूब जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कार्गो के मालिक, निर्यातक या आयातक अपनी अलग बीमा पॉलिसी के तहत दावा कर सकते हैं. इसलिए जहाज और सामान के नुकसान का भुगतान अलग-अलग बीमा व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है.
किसी जहाज के डूबने से केवल जहाज मालिक को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि कई बार समुद्री पर्यावरण और अन्य जहाजों पर भी असर पड़ता है. तेल रिसाव, प्रदूषण, बचाव अभियान, चालक दल की सुरक्षा और तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष व्यवस्था होती है. इसके लिए दुनिया भर में प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) क्लब काम करते हैं. ये संगठन जहाज मालिकों को अतिरिक्त देयता कवरेज उपलब्ध कराते हैं. यदि किसी दुर्घटना के बाद समुद्र में प्रदूषण फैलता है या बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाना पड़ता है तो इन खर्चों को भी इसी व्यवस्था के तहत कवर किया जा सकता है. विराट-1 की घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि समुद्री बीमा केवल जहाज की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे समुद्री व्यापार तंत्र की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.