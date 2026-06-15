किसी जहाज के डूबने से केवल जहाज मालिक को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि कई बार समुद्री पर्यावरण और अन्य जहाजों पर भी असर पड़ता है. तेल रिसाव, प्रदूषण, बचाव अभियान, चालक दल की सुरक्षा और तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष व्यवस्था होती है. इसके लिए दुनिया भर में प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) क्लब काम करते हैं. ये संगठन जहाज मालिकों को अतिरिक्त देयता कवरेज उपलब्ध कराते हैं. यदि किसी दुर्घटना के बाद समुद्र में प्रदूषण फैलता है या बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाना पड़ता है तो इन खर्चों को भी इसी व्यवस्था के तहत कवर किया जा सकता है. विराट-1 की घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि समुद्री बीमा केवल जहाज की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे समुद्री व्यापार तंत्र की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.