MAT सितंबर 2026 परीक्षा की तारीखें घोषित, रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल यहां देखें

आधिकारिक जानकारी के अनुसार MAT में 5 सेक्शन होते हैं और सभी में 30-30 सवाल होते हैं. ये परीक्षा कुल 150 सवालों के साथ आयोजित की जाती है जिसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाता है. इस एग्जाम में भाषा की समझ (Language Comprehension), बुद्धिमत्ता और आलोचनात्मक तर्कशक्ति (Intelligence & Critical Reasoning), डेटा विश्लेषण और पर्याप्तता (Data Analysis & Sufficiency), गणितीय कौशल (Mathematical Skills) और आर्थिक और व्यावसायिक परिवेश (Economic & Business Environment) जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. अधिक जानकारी और अन्य अपडेट के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.