MAT सितंबर 2026 परीक्षा की तारीखें घोषित, रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल यहां देखें

MAT September 2026 Registration: क्या आप भी एमएटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, ये जानना चाहते हैं? अगर हां, तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है. दरअसल, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (MAT) का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. सितंबर 2026 एग्जाम साइकल के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन चालू हो चुकी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट सितंबर 2026 परीक्षा में उम्मीदवार अपनी सुविधा के हिसाब से शामिल हो सकते हैं.
MAT परीक्षा को दो मोड- पेपर-बेस्ड टेस्ट (PBT) और कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड के ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने के दौरान खुद तय कर सकते हैं कि वो किस मोड में परीक्षा देना चाहते हैं. हर साल चार बार MAT परीक्षा आयोजित की जाती है और में उम्मीदवारों को इस परीक्षा में सफल होने के कई मौके दिए जाते हैं.
एमएटी सितंबर 2026 परीक्षा का आयोजन सीबीटी और पीबीटी मोड में किया जाएगा और दोनों मोड में होने वाली परीक्षा की अलग-अलग डेट है. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) द्वारा 13 सितंबर 2026 को पीबीटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. जबकि, एमएटी सितंबर सीबीटी एग्जाम की तारीख 20 सितंबर 2026 है.
मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीटी और पीबीटी मोड परीक्षा के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन डेट है. दोनों मोड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. PBT रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 और CBT रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो लास्ट डेट से पहले-पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपना लें.
मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट पीबीटी मोड परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी जिसके लिए एग्जाम हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड 10 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा. जबकि, MAT सितंबर सीबीटी मोड परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होगी और उसके लिए 17 सिंतबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार MAT में 5 सेक्शन होते हैं और सभी में 30-30 सवाल होते हैं. ये परीक्षा कुल 150 सवालों के साथ आयोजित की जाती है जिसे हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाता है. इस एग्जाम में भाषा की समझ (Language Comprehension), बुद्धिमत्ता और आलोचनात्मक तर्कशक्ति (Intelligence & Critical Reasoning), डेटा विश्लेषण और पर्याप्तता (Data Analysis & Sufficiency), गणितीय कौशल (Mathematical Skills) और आर्थिक और व्यावसायिक परिवेश (Economic & Business Environment) जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. अधिक जानकारी और अन्य अपडेट के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.