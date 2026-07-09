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MAT सितंबर 2026 परीक्षा की तारीखें घोषित, रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल यहां देखें

MAT September 2026 Registration: भारत के 600 से ज्यादा बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (MAT) की तारीख की घोषणा कर दी गई है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:47 PM IST
MAT सितंबर 2026 परीक्षा की तारीखें घोषित, रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल यहां देखें
Image Credit: MAT September 2026 RegistrationSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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