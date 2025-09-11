Interesting Fact: बेहद छोटी सी चीज, लेकिन काम बड़े; हर घर में है मौजूद..जानें कैसे एक गलती ने कर दिया ये बड़ा आविष्कार
Advertisement
trendingNow12917840
Hindi Newsशिक्षा

Interesting Fact: बेहद छोटी सी चीज, लेकिन काम बड़े; हर घर में है मौजूद..जानें कैसे एक गलती ने कर दिया ये बड़ा आविष्कार

Interesting Fact: हम सभी के घरों में माचिस होगा. किसी भी चीज को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कैसे माचिस की तीली का आविष्कार हुआ? चलिए आपको बताते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Interesting Fact: बेहद छोटी सी चीज, लेकिन काम बड़े; हर घर में है मौजूद..जानें कैसे एक गलती ने कर दिया ये बड़ा आविष्कार

Amazing Facts About Matchstick: हर घर म माचिस का डिब्बा आपको देखने को मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल लोग चूल्हा, मोमबत्ती, दीया आदि चीजें जलाने के लिए करते हैं, लेकिन ये वो दौर भी था जब लोगों के पास माचिस नहीं थी, लेकिन क्या आपको पता कैसे फिर इस छोटी सी चीज का आविष्कार हुआ अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं. 

अगर आज माचिस का आविष्कार नहीं होता तो सोच कर देखिए जीवन कितना कठिन होता है. कोई शायद सोच भी नहीं सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाषा के बाद आग सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की. माचिस से पहले लोग आग जलाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जो काफी मुश्किल थी. 

Amazing Facts: सांपों की असली उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप! 10–20 साल नहीं, इतने साल तक जिंदा रहते हैं सांप!

Add Zee News as a Preferred Source

ये है वो गलती
ऐसे में ये जानना काफी रोचक हो जाता है कि कैसे माचिस की तीली आई और लोगों के जीवन को काफी आसान बना दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, माचिस का आविष्कार एक गलती से हुआ. इसे कोई सोच समझकर नहीं बनाया गया था. 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर रसायनों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी उन्होंने गलती से एक केमिकल लेपित लड़की को अपने चूल्हे पर रगड़ दिया, जिसके वजह से उसमें आग लग गई. 

आविष्कार लोगों को आया पसंद
इससे उन्हें आइडिया आया और उन्होंने अपनी फार्मेसी में कॉंग्रेव्स बेचना शुरू किया, ये पोटैशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड के मिश्रण में लिपटे कार्डबोर्ड की डंडे थे, जो सैंडपेपर के टूकड़े पर टकराने पर आग पकड़ लेते थे. ऐसे में उनका का ये अविष्कार लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसे पेटेंट नहीं कराया. ऐसे में दूसरों के उनके डिजाइन को चुरा लिया और बेचना शुरू कर दिया. इससे माचिस के तीली के आविष्कारक के रूप में उनकी भूमिका साफ नहीं हुई. जानकारी के अनुसार, 1859 में उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही उन्हें पहली घर्षण माचिस के निर्माता के रूप में मान्यता मिली. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Interesting FactAmazing Facts About Matchstick

Trending news

राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
;