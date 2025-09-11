Interesting Fact: बेहद छोटी सी चीज, लेकिन काम बड़े; हर घर में है मौजूद..जानें कैसे एक गलती ने कर दिया ये बड़ा आविष्कार

Interesting Fact: हम सभी के घरों में माचिस होगा. किसी भी चीज को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कैसे माचिस की तीली का आविष्कार हुआ? चलिए आपको बताते हैं.
Trending Photos
Amazing Facts About Matchstick: हर घर म माचिस का डिब्बा आपको देखने को मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल लोग चूल्हा, मोमबत्ती, दीया आदि चीजें जलाने के लिए करते हैं, लेकिन ये वो दौर भी था जब लोगों के पास माचिस नहीं थी, लेकिन क्या आपको पता कैसे फिर इस छोटी सी चीज का आविष्कार हुआ अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं.
अगर आज माचिस का आविष्कार नहीं होता तो सोच कर देखिए जीवन कितना कठिन होता है. कोई शायद सोच भी नहीं सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाषा के बाद आग सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की. माचिस से पहले लोग आग जलाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जो काफी मुश्किल थी.
Amazing Facts: सांपों की असली उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप! 10–20 साल नहीं, इतने साल तक जिंदा रहते हैं सांप!
ये है वो गलती
ऐसे में ये जानना काफी रोचक हो जाता है कि कैसे माचिस की तीली आई और लोगों के जीवन को काफी आसान बना दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, माचिस का आविष्कार एक गलती से हुआ. इसे कोई सोच समझकर नहीं बनाया गया था. 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर रसायनों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी उन्होंने गलती से एक केमिकल लेपित लड़की को अपने चूल्हे पर रगड़ दिया, जिसके वजह से उसमें आग लग गई.
आविष्कार लोगों को आया पसंद
इससे उन्हें आइडिया आया और उन्होंने अपनी फार्मेसी में कॉंग्रेव्स बेचना शुरू किया, ये पोटैशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड के मिश्रण में लिपटे कार्डबोर्ड की डंडे थे, जो सैंडपेपर के टूकड़े पर टकराने पर आग पकड़ लेते थे. ऐसे में उनका का ये अविष्कार लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसे पेटेंट नहीं कराया. ऐसे में दूसरों के उनके डिजाइन को चुरा लिया और बेचना शुरू कर दिया. इससे माचिस के तीली के आविष्कारक के रूप में उनकी भूमिका साफ नहीं हुई. जानकारी के अनुसार, 1859 में उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही उन्हें पहली घर्षण माचिस के निर्माता के रूप में मान्यता मिली.