12वीं बोर्ड वाले दें ध्यान; अगर Maths में हैं कमजोर? तो ना हो परेशान, अब ऑनलाइन फ्री में ले सकेंगे गणित की ट्यूशन
Advertisement
trendingNow12890150
Hindi Newsशिक्षा

12वीं बोर्ड वाले दें ध्यान; अगर Maths में हैं कमजोर? तो ना हो परेशान, अब ऑनलाइन फ्री में ले सकेंगे गणित की ट्यूशन

SWAYAM Portal: अगर 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. अब आप घर बैठे मैथ्स की फ्री में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12वीं बोर्ड वाले दें ध्यान; अगर Maths में हैं कमजोर? तो ना हो परेशान, अब ऑनलाइन फ्री में ले सकेंगे गणित की ट्यूशन

NCERT Free Math Course: सीबीएसई समेत तमाम बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट हैं. खासतौर पर मैथ्स के छात्र हैं तो ये आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपको गणित के सवालों को समझने के लिए एनसीईआरटी  (NCERT) ने खास पहल शुरू की है. चलिए खबर में आपको बताते हैं सारी डिटेल्स. 

Trending Quiz: क्या आपको पता शरीर का कौन सा अंग झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है?

कौन कर सकता अप्लाई?
दरअसल, एनसीईआरटी 12वीं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए फ्री में ट्यूशन उपलब्ध करा रहा है. ऐसा देखा गया है कि कई छात्र 12वीं में गणित को सेलेक्ट तो जरूर कर लेते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाई के दौरान इसे समझने में काफी दिक्कतें आती है. ऐसे में एनसीईआरटी ने गणित का एक कोर्स शुरू किया  है. हालांकि, खास तौर पर ये कोर्स उन लोगों के लिए है, जो किसी ना किसी वजह से मैथ्स की ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं. 

कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
बता दें, ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है. यानी कि इसके लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी. ये कोर्स भारत सरकार के स्वंय पोर्टल (SWAYAM Portal) पर उपलब्ध है. इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया कि बच्चे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सरलता और आसानी से समझ सके और अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकें.  

इन टॉपिक्स पर होगी पढ़ाई?

  • रिलेशन एंड फंक्शन (Relations and Functions)

  • मैट्रिक्स (Matrices) 

  • डिटर्मिननेंट्स (Determinants)

  • कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी

  • (Continuity and Differentiability)

  • इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन (Inverse Trigonometric Functions)

जर्नलिज्म से फिल्ममेकिंग तक; मीडिया इंडस्ट्री में चमकाना है करियर? जानें बेस्ट कॉलेज और करियर अपॉर्चुनिटी

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

NCERTSWAYAM Portal

Trending news

कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
;