12वीं बोर्ड वाले दें ध्यान; अगर Maths में हैं कमजोर? तो ना हो परेशान, अब ऑनलाइन फ्री में ले सकेंगे गणित की ट्यूशन

NCERT Free Math Course: सीबीएसई समेत तमाम बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट हैं. खासतौर पर मैथ्स के छात्र हैं तो ये आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपको गणित के सवालों को समझने के लिए एनसीईआरटी (NCERT) ने खास पहल शुरू की है. चलिए खबर में आपको बताते हैं सारी डिटेल्स.

कौन कर सकता अप्लाई?

दरअसल, एनसीईआरटी 12वीं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए फ्री में ट्यूशन उपलब्ध करा रहा है. ऐसा देखा गया है कि कई छात्र 12वीं में गणित को सेलेक्ट तो जरूर कर लेते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाई के दौरान इसे समझने में काफी दिक्कतें आती है. ऐसे में एनसीईआरटी ने गणित का एक कोर्स शुरू किया है. हालांकि, खास तौर पर ये कोर्स उन लोगों के लिए है, जो किसी ना किसी वजह से मैथ्स की ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं.

कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?

बता दें, ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है. यानी कि इसके लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी. ये कोर्स भारत सरकार के स्वंय पोर्टल (SWAYAM Portal) पर उपलब्ध है. इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया कि बच्चे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सरलता और आसानी से समझ सके और अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकें.

इन टॉपिक्स पर होगी पढ़ाई?

रिलेशन एंड फंक्शन (Relations and Functions)

मैट्रिक्स (Matrices)

डिटर्मिननेंट्स (Determinants)

कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी

(Continuity and Differentiability)

इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन (Inverse Trigonometric Functions)

