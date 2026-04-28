School Holidays May 2026: मई में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज?

May School Holiday List 2026: तपती गर्मी, गर्म हवा... इस बीच घर से निकलना पड़ जाए तो किसी बड़ी हाफत से कम नहीं लगता है. अप्रैल के आखिरी दिनों में पारा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दो मिनट ही घर से बाहर धूप में निकलना पड़ जाए तो चक्कर आना या लू लगना आम बात हो सकती है. ऐसे में बच्चों का रोजाना स्कूल जाना और आना, अभिभावकों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है. भारत के कई राज्यों में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ चुकी है कि पैर को बिना चप्पल के एक सेकंड के लिए भी जमीन पर नहीं रख सकते हैं. ऐसे में कई राज्यों में गर्मियों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है. कुछ जगहों पर मई से पहले ही गर्मी की छुट्टी पड़ चुकी है तो कुछ राज्यों में अभी भी 11 से 15 मई तक स्टूडेंट्स को स्कूल जाना पड़ेगा. हालांकि, इससे पहले सरकारी छुट्टी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा. मई में कब-कब स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे? आइए जानते हैं.

मई में कब-कब स्कूल और कॉलेज की रहेगी छुट्टियां?

मई में साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा कुछ खास दिनों पर भी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. मई की पहली तारीख यानी 1 मई 2026 को लेबर डे है जिसे मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है. ये दिन भारत, यूरोप, चीन और ब्रिटेन समेत ज्यादातर देशों में मनाया जाता है. इस साल 1 मई, शुक्रवार को कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. ये एक सार्वजनिक हॉलिडे है और इस मौके पर कई दफ्तर, कॉलेज, बैंक और स्कूल बंद रहेंगे.

मई में कब-कब छुट्टी?

मई में प्रमुख छुट्टियां- 1 मई (मजदूर दिवस) और 27 मई (बकरीद) की हैं. इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार के कारण छुट्टियां रहेंगी. जबकि, 3, 10, 17, 24 और 31 मई को रविवार होने के कारण सरकारी छुट्टी रहेगी. अब बात करें स्कूलों की छुट्टियों की तो भारत में अधिक गर्मी होने के कारण मई में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी. जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक स्कूल फिर से खुल सकते हैं. हालांकि, गर्मी ज्यादा पड़ी तो स्कूलों की छुट्टियों की तारीख को बढ़ा भी दिया जा सकता है.

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