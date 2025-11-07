Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

‘25 की उम्र में MBA करने वाले बेवकूफ’…. जेरोधा वाले निखिल कामत कितने सही? हकीकत समझिए

Zerodha Nikhil Kamath Statement: जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत का एक बयान सोशल मीडिया पर विवादों में घिरा हुआ है जिस बात में कितनी सच्चाई है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:35 AM IST
‘25 की उम्र में MBA करने वाले बेवकूफ’…. जेरोधा वाले निखिल कामत कितने सही? हकीकत समझिए

MBA Degree vs AI: सोशल मीडिया पर जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत का बयान: ‘25 साल की उम्र में अगर कोई एमबीए कर रहा है, तो वो बेवकूफ है’ काफी चर्चाओं में है. इंटरनेट पर इस बयान पर बवाल मचा हुआ है. हालांकि, सवाल ये है कि क्या 25 साल की उम्र में MBA करने वाले बेवकूफ का ये बयान सही है या नहीं? किस उम्र में MBA करना चाहिए? MBA करने के बाद कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है? अगर किसी की उम्र 25 साल हो गई है और वो MBA करने जा रहा है तो क्या फैसला सही रहेगा या नहीं? आइए जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के बयान में क्या-क्या कहा गया और वो कितने सही है और क्या हकीकत है, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.

निखिल कामत ने क्या कहा?

जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने कहा- ‘मेरे हिसाब से कॉलेज अब बेकार हो चुके हैं. अगर कोई 25 साल का होकर MBA करने जा रहा है, तो वो किसी तरह का बेवकूफ है. आने वाले 5 सालों में ये ट्रेंड और तेजी से बढ़ेगा. ज्यादा लोग नौकरी करने के बजाय मजबूरी में उद्यमिता (Entrepreneurship) की ओर जाएंगे, क्योंकि पारंपरिक नौकरियां कम होती जा रही हैं.’ उन्होंने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि शिक्षा का पारंपरिक ढांचा तेजी से बदल रहा है. भविष्य में स्किल्स और अनुभव को डिग्रियों से अधिक महत्व दिया जाएगा.

कितने सही है निखिल कामत?

सोशल मीडिया पर तेजी से निखिल कामत का बयान विवादों से घिर चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक जरूरी बहस का जन्म भी हुआ है. क्या सच में बदलती दुनिया का असर पारंपरिक शिक्षा पर होगा? खासतौर पर एमबीए जैसी डिग्रियां क्या प्रभावित हो सकती हैं. क्या ये डिग्रियां बाद में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी जितनी पहले थीं? ऐसे कई सवाल तो हैं जिसे जानना और समझना होगा. बात करें निखिल कामत के बयान की तो इसमें कोई दोराय नहीं है. बदलाव हो रहा है, वो भी शिक्षा से लेकर नौकरी के क्षेत्र में.

डिग्री और स्किल के बीच बड़ी लड़ाई

आने वाले समय में डिग्री के साथ स्किल्स भी जरूरी हो जाएगी. जमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता जा रहा है. आपकी पढ़ाई की जंग AI से होगी. इसलिए बहुत जरूरी है कि डिग्री के साथ स्किल्स पर भी काम करें. खुद को सिर्फ डिग्री तक सीमित रखना भविष्य में नौकरी के कम ऑप्शन के साथ रहेगा. वास्तविक अनुभव और तकनीकी समझ के साथ डिग्री होना आपके लिए सफलता की कुंजी की तरह हो सकती है.

AI के जमाने में डिग्रियां नहीं है काफी!

किसने क्या कहा, इस पर गौर न करें और बस आज के हिसाब से सोचें तो पिछले सालों की तुलना में शिक्षा से लेकर नौकरी के क्षेत्रों में AI का खास रोल रहा है. AI के जमाने में पारंपरिक एमबीए की अहमियत घट रही है. एचआर, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसी भूमिकाएं इंसानों की बजाए AI निभा रहा है. अमेरिका में ऐसा चलन शुरू हो भी गया है. सालों का समय एमबीए डिग्री में लगाने के साथ AI स्किल्स सीख लेना बेहतर रहेगा.

क्या लाखों रुपये एमबीए में लगाना सही?

अगर एमबीए की डिग्री लेनी है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं और इसकी डिग्री की पढ़ाई के लिए लाखों रुपये लगा भी सकते हैं, लेकिन बात एमबीए के बाद एक बड़ी कंपनी में मोटी सैलरी वाली नौकरी हासिल करने की है तो आने वाले 5 से 6 सालों में नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं. एआई का जमाना उसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप डिग्री के साथ AI Skills पर भी काम करें और इसके लिए साथ में अन्य कोर्स को भी अपना लें. इसके अलावा अगर क्रिएटिव आइडियाज पर काम या स्टार्टअप की शुरुआत के लिए भी विचार करना है तो एमबीए डिग्री हासिल करना सही है.

ये भी पढ़ें- BTech Degree न होने पर भी मिलेगी ज्यादा सैलरी वाली नौकरी! ये 3 कोर्स रहेंगे बेस्ट

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

