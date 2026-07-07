/सिर्फ डिग्री कोर्स नहीं करियर की नई दिशा है MBA! ऐसे 25000 से 1 लाख रुपये हो गई सैलरी, एक शख्स ने खुद बताया अपना अनुभव

Success Story of Pradeep Kannan: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल लर्निंग के इस दौर में सीखने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. आज इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्स और AI टूल्स की मदद से लोग घर बैठे नई-नई स्किल्स सीख सकते हैं. इस वजह से कई लोग पारंपरिक डिग्री कोर्स की उपयोगिता पर सवाल उठाने लगे हैं. हालांकि, कुछ सफल कहानियां ये साबित करती हैं कि स्किल्स के साथ-साथ सही समय पर हासिल की गई डिग्री भी करियर की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
अपनी सफलता के बारे में एंटरप्रेन्योर प्रदीप कन्नन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया है. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में MBA करने का फैसला लिया और इसे अपनी सफलता की नींव बताया. आइए एंटरप्रेन्योर प्रदीप कन्नन की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.
दक्षिण भारत के एक छोटे से टियर-3 शहर से आने वाले प्रदीप के लिए बिजनेस की दुनिया उस समय काफी नई थी. साल 2010 में जब उन्होंने MBA की शुरुआत की, तब उनके पास बिजनेस को समझने का कोई बड़ा अनुभव नहीं था. MBA ने उन्हें सिर्फ एक डिग्री नहीं दी, बल्कि बिजनेस को देखने का एक नया नजरिया दिया. उन्होंने मार्केटिंग, फाइनेंस, रणनीति और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों को समझा, जिससे उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने और भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी आधार मिला.
आज जब AI और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नॉलेज हासिल करना पहले की तुलना में आसान हुआ है, तब भी शिक्षा और डिग्री की भूमिका खत्म नहीं हुई है. सही संस्थान, सही समय और सही दिशा में लिया गया फैसला किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास, सोच और करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है.
If I had not done my MBA, I would not have become an entrepreneur.
When I started my MBA in 2010, I had no business acumen.
I came from a tier 3 town in South India.
An MBA was my first chance to understand how businesses actually worked.
It gave me a foundation I couldn't… pic.twitter.com/YzRUKJcihY
— Pradeep Kannan (@Pradeepkannanj) June 29, 2026
टेक्नोलॉजी की ओर झुकाव बढ़ाने के साथ कुछ लोग डिग्री की अहमियत भूल रहे हैं, लेकिन प्रदीप कन्नन की कहानी यही संदेश देती है कि सफलता के लिए सिर्फ डिग्री या सिर्फ स्किल्स ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि दोनों का सही संतुलन व्यक्ति को लंबे समय तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता है.