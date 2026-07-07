/सिर्फ डिग्री कोर्स नहीं करियर की नई दिशा है MBA! ऐसे 25000 से 1 लाख रुपये हो गई सैलरी, एक शख्स ने खुद बताया अपना अनुभव

दक्षिण भारत के एक छोटे से टियर-3 शहर से आने वाले प्रदीप के लिए बिजनेस की दुनिया उस समय काफी नई थी. साल 2010 में जब उन्होंने MBA की शुरुआत की, तब उनके पास बिजनेस को समझने का कोई बड़ा अनुभव नहीं था. MBA ने उन्हें सिर्फ एक डिग्री नहीं दी, बल्कि बिजनेस को देखने का एक नया नजरिया दिया. उन्होंने मार्केटिंग, फाइनेंस, रणनीति और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों को समझा, जिससे उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने और भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी आधार मिला.