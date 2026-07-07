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सिर्फ डिग्री कोर्स नहीं करियर की नई दिशा है MBA! ऐसे 25000 से 1 लाख रुपये हो गई सैलरी, एक शख्स ने खुद बताया अपना अनुभव

Success Story of Pradeep Kannan: दक्षिण भारत के एक छोटे से टियर-3 शहर से आने वाले प्रदीप ने AI और ऑनलाइन लर्निंग के दौर में डिग्री कोर्स की खास अहमियत बताई है और बताया है कि कैसे MBA करना उनके करियर की दिशा बदलने वाला रहा है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 07, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:45 PM IST
सिर्फ डिग्री कोर्स नहीं करियर की नई दिशा है MBA! ऐसे 25000 से 1 लाख रुपये हो गई सैलरी, एक शख्स ने खुद बताया अपना अनुभव
Image Credit: Success Story of Pradeep KannanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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