MBA और PGDM के फेर में न फंस जाए आपका करियर, जानिए कौन सा कोर्स दिलाएगा लाखों का पैकेज

Difference between MBA and PGDM: मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखते ही हर छात्र के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि MBA करें या PGDM. लोग अक्सर इसे सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा का अंतर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है. जहां एक तरफ MBA आपको विश्वविद्यालय की एकेडमिक मजबूती देता है, वहीं PGDM आपको कॉर्पोरेट जगत की बदलती जरूरतों के लिए तैयार करने का काम करता है.

आमतौर पर जब बात लाखों के सैलरी पैकेज, सरकारी नौकरियों और विदेशों में पढ़ाई की आती है, तो पासा पलट जाता है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सा रास्ता सही है, आज हम इन दोनों कोर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे.

क्या है अंतर?

एमबीए यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक मास्टर्स डिग्री है. जबकि पीजीडीएम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एक डिप्लोमा कोर्स है. एमबीए को विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज से किया जाता है और इसे एकेडमिक डिग्री माना जाता है. पीजीडीएम को प्राइवेट संस्थान या बी-स्कूल से किया जाता है और ये डिप्लोमा का कोर्स है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन तय करता है सिलेबस?

सिलेबस की बात करें तो एमबीए का कोर्स विश्वविद्यालय तय करता है, इसलिए इसमें बड़े बदलाव नहीं होते और ये स्थिर रहता है. वहीं, पीजीडीएम का सिलेबस संस्थान खुद तय करता है और इसे उद्योग की जरूरतों के हिसाब से समय-समय पर अपडेट किया जाता है. दोनों कोर्स आम तौर पर दो साल के होते हैं, लेकिन कुछ संस्थान पीजीडीएम के लिए एक साल का एक्सीक्यूटिव प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं.

कैसे होता है एडमिशन?

एडमिशन प्रक्रिया में दोनों कोर्स में कॉमन टेस्ट जैसे CAT, MAT, XAT या CMAT के अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है. इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन किया जाता है. हालांकि, कुछ संस्थानों में पीजीडीएम के लिए डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन भी होता है.

किस कोर्स की फीस ज्यादा होती है?

फीस की तुलना करें तो एमबीए की फीस सरकारी या विश्वविद्यालय कॉलेजों में कम होती है. वहीं पीजीडीएम की फीस प्राइवेट और प्रतिष्ठित संस्थानों में अधिक हो सकती है. इसकी वजह बेहतर सुविधाएं और प्लेसमेंट सपोर्ट माना जाता है.

किस कोर्स को करने से सैलरी अधिक मिलती है?

जॉब और सैलरी के लिहाज से देखा जाए तो इंडस्ट्री में दोनों कोर्सेज को लगभग समान महत्व दिया जाता है. लेकिन अकादमिक रूप से एमबीए अधिक वैल्यू रखता है. अगर कोई छात्र आगे पीएचडी करना चाहता है या सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए एमबीए ज्यादा बेहतर रहेगा. वहीं, उद्योग के हिसाब से पीजीडीएम भी छात्रों को अच्छी नौकरी और अनुभव दिला सकता है.

ये भी पढ़ें: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा सच, डाक विभाग ने खोली सुधार विंडो; 28,636 पदों के लिए कहीं आपका फॉर्म तो नहीं गलत?