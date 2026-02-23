Advertisement
trendingNow13119732
Hindi Newsशिक्षाMBA और PGDM के फेर में न फंस जाए आपका करियर, जानिए कौन सा कोर्स दिलाएगा लाखों का पैकेज

MBA और PGDM के फेर में न फंस जाए आपका करियर, जानिए कौन सा कोर्स दिलाएगा लाखों का पैकेज

Difference between MBA and PGDM: मैनेजमेंट करियर के लिए MBA और PGDM दोनों के अपने फायदे हैं, जहां MBA एकेडमिक और सरकारी मान्यता में आगे है, तो वहीं PGDM इंडस्ट्री स्किल को आगे बढ़ाने का काम करता है. ऐसे में छात्रों को कोर्स चुनते समय फीस, जॉब प्रोफाइल और भविष्य की पढ़ाई को ध्यान में रखना चाहिए.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MBA और PGDM के फेर में न फंस जाए आपका करियर, जानिए कौन सा कोर्स दिलाएगा लाखों का पैकेज

Difference between MBA and PGDM: मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखते ही हर छात्र के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि MBA करें या PGDM. लोग अक्सर इसे सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा का अंतर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है. जहां एक तरफ MBA आपको विश्वविद्यालय की एकेडमिक मजबूती देता है, वहीं PGDM आपको कॉर्पोरेट जगत की बदलती जरूरतों के लिए तैयार करने का काम करता है.

आमतौर पर जब बात लाखों के सैलरी पैकेज, सरकारी नौकरियों और विदेशों में पढ़ाई की आती है, तो पासा पलट जाता है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सा रास्ता सही है, आज हम इन दोनों कोर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे.

क्या है अंतर?

एमबीए यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक मास्टर्स डिग्री है. जबकि पीजीडीएम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एक डिप्लोमा कोर्स है. एमबीए को विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज से किया जाता है और इसे एकेडमिक डिग्री माना जाता है. पीजीडीएम को प्राइवेट संस्थान या बी-स्कूल से किया जाता है और ये डिप्लोमा का कोर्स है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन तय करता है सिलेबस?

सिलेबस की बात करें तो एमबीए का कोर्स विश्वविद्यालय तय करता है, इसलिए इसमें बड़े बदलाव नहीं होते और ये स्थिर रहता है. वहीं, पीजीडीएम का सिलेबस संस्थान खुद तय करता है और इसे उद्योग की जरूरतों के हिसाब से समय-समय पर अपडेट किया जाता है. दोनों कोर्स आम तौर पर दो साल के होते हैं, लेकिन कुछ संस्थान पीजीडीएम के लिए एक साल का एक्सीक्यूटिव प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं.

कैसे होता है एडमिशन?

एडमिशन प्रक्रिया में दोनों कोर्स में कॉमन टेस्ट जैसे CAT, MAT, XAT या CMAT के अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है. इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन किया जाता है. हालांकि, कुछ संस्थानों में पीजीडीएम के लिए डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन भी होता है.

किस कोर्स की फीस ज्यादा होती है?

फीस की तुलना करें तो एमबीए की फीस सरकारी या विश्वविद्यालय कॉलेजों में कम होती है. वहीं पीजीडीएम की फीस प्राइवेट और प्रतिष्ठित संस्थानों में अधिक हो सकती है. इसकी वजह बेहतर सुविधाएं और प्लेसमेंट सपोर्ट माना जाता है.

किस कोर्स को करने से सैलरी अधिक मिलती है?

जॉब और सैलरी के लिहाज से देखा जाए तो इंडस्ट्री में दोनों कोर्सेज को लगभग समान महत्व दिया जाता है. लेकिन अकादमिक रूप से एमबीए अधिक वैल्यू रखता है. अगर कोई छात्र आगे पीएचडी करना चाहता है या सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए एमबीए ज्यादा बेहतर रहेगा. वहीं, उद्योग के हिसाब से पीजीडीएम भी छात्रों को अच्छी नौकरी और अनुभव दिला सकता है.

ये भी पढ़ें: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा सच, डाक विभाग ने खोली सुधार विंडो; 28,636 पदों के लिए कहीं आपका फॉर्म तो नहीं गलत?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

mba vs pgdm

Trending news

सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
PM Modi Israel visit
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना