XAT Result 2026: एक्सएटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

XAT Result 2026 Released: एमबीए और पीजीडीएम के लिए XAT 2026 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रिजल्ट चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए एक्सएटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 01:19 PM IST
XAT Result 2026 Released: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (Xavier School of Management) यानी XLRI ने 16 जनवरी 2026 को एक्सएटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट को चेक करने और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है. एमबीए और पीजीडीएम के लिए आयोजित होने वाली XAT प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखने के लिए आइए तरीका बताते हैं.

XAT Exam: कब हुई थी एक्सएटी परीक्षा?

जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एक्सएटी परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2026 को किया गया था. देश के 109 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. रिजल्ट को चेक करने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज करना होगा.

पहले जारी की गई थी रिस्पॉन्स शीट और Answer Key

एक्सएटी रिजल्ट से पहले 6 जनवरी को रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ जारी किया गया था. जबकि, कुछ दिन बाद 9 जनवरी को Answer Key को भी जारी किया गया था. उसी दिन आपत्ति विंडो को भी ओपन रखा गया था. आपत्तियों की जांच के परिणाम के आधार पर एक्सएटी 2026 रिजल्ट को तैयार किया गया है.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

एक्सएटी रिजल्ट 2026 को जारी किया जा चुका है जिसे देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाना होगा. लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

XAT Result 2026: स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका?

  1. एक्सएटी का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर जाने के बाद नोटिफिकेशन में रिजल्ट संबंधित लिंक शो होगा.
  3. ‘XAT Result 2026’ पर क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए नया पेज ओपन होगा.
  4. जहां रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा.
  5. स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और यहां स्कोरकार्ड पीडीएफ भी दिखेगा.
  6. ‘XAT 2026 Scorecard PDF’ पर क्लिक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड हो जाएगा.
  7. प्रिंट आउट पर क्लिक करके रिजल्ट का प्रिंट भी निकाल सकेंगे जो भविष्य में काम आ सकता है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

MBA admission

