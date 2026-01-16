XAT Result 2026: एक्सएटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

XAT Result 2026 Released: एमबीए और पीजीडीएम के लिए XAT 2026 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रिजल्ट चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए एक्सएटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
Trending Photos
XAT Result 2026 Released: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (Xavier School of Management) यानी XLRI ने 16 जनवरी 2026 को एक्सएटी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट को चेक करने और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है. एमबीए और पीजीडीएम के लिए आयोजित होने वाली XAT प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखने के लिए आइए तरीका बताते हैं.
जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा एक्सएटी परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2026 को किया गया था. देश के 109 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था. रिजल्ट को चेक करने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज करना होगा.
एक्सएटी रिजल्ट से पहले 6 जनवरी को रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ जारी किया गया था. जबकि, कुछ दिन बाद 9 जनवरी को Answer Key को भी जारी किया गया था. उसी दिन आपत्ति विंडो को भी ओपन रखा गया था. आपत्तियों की जांच के परिणाम के आधार पर एक्सएटी 2026 रिजल्ट को तैयार किया गया है.
एक्सएटी रिजल्ट 2026 को जारी किया जा चुका है जिसे देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाना होगा. लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए उम्मीदवार रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
ये भी पढ़ें- SBI Clerk 2025 Mains Result: जल्द जारी होगा एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा का परिणाम, ऐसे करें रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड