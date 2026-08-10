/विदेश से MBBS करने पर नहीं देना पड़ेगा FMGE? USA-UK समेत इन 5 देशों को लेकर जानें NMC का पूरा नियम

MBBS Abroad Without FMGE Rules: भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्र NEET-UG के जरिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने की कोशिश करते हैं. लेकिन MBBS सीटों की सीमित संख्या और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ विद्यार्थी विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने का विकल्प चुनते हैं. विदेश से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले भारतीय छात्रों के लिए भारत लौटने पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं. ऐसे में FMGE यानी Foreign Medical Graduate Examination को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं.
विदेश से मेडिकल डिग्री लेने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भारत में प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया को लेकर यह मान लेना सही नहीं है कि किसी खास देश से सिर्फ MBBS करने पर FMGE से स्वतः छूट मिल जाती है. National Medical Commission यानी NMC के आधिकारिक नियमों में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए अलग-अलग शर्तें निर्धारित हैं. NMC की वेबसाइट के अनुसार, सामान्य तौर पर विदेशी मेडिकल योग्यता के आधार पर भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित स्क्रीनिंग टेस्ट की आवश्यकता रही है.
NMC की आधिकारिक जानकारी में Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom और United States of America से जुड़ी एक महत्वपूर्ण छूट का उल्लेख मिलता है. लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह छूट केवल विदेश से MBBS या प्राथमिक मेडिकल योग्यता हासिल कर लेने भर से नहीं मिलती. NMC के अनुसार, जिस व्यक्ति के पास इन देशों में से किसी देश की undergraduate medical qualification है और उसने उसी सूची में शामिल देशों में मान्य postgraduate medical qualification भी हासिल की है, उसे स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट दी गई है.
अमेरिका में मेडिकल शिक्षा की संरचना भारत के MBBS मॉडल से अलग है. इसलिए अमेरिका में मेडिकल करियर की योजना बनाने वाले भारतीय छात्रों को केवल डिग्री का नाम देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए. NMC की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में USA को उन देशों की सूची में रखा गया है जहां मान्य postgraduate medical qualification के साथ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट का प्रावधान है.
United Kingdom भी इसी सूची में शामिल है. ब्रिटेन की मेडिकल शिक्षा में क्लिनिकल ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन की अपनी व्यवस्था है. लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए NMC के नियमों को पूरा करना जरूरी है. इसलिए केवल UK से मेडिकल डिग्री हासिल करना अपने आप में भारत में बिना किसी नियामकीय प्रक्रिया के प्रैक्टिस की गारंटी नहीं है.
Canada का नाम भी NMC की सूची में आता है. हालांकि यहां भी वही महत्वपूर्ण शर्त लागू होती है. NMC की आधिकारिक जानकारी में undergraduate medical qualification के साथ Australia, Canada, New Zealand, UK या USA में प्राप्त मान्य postgraduate medical qualification वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट का उल्लेख है.
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसी प्रावधान में शामिल हैं. इन देशों से मेडिकल शिक्षा लेने वाले छात्रों को भारत में रजिस्ट्रेशन से पहले NMC की योग्यता और मान्यता की जरूरतों को ध्यान से जांचना चाहिए. विदेशी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े योग्यता FMGL Regulations, 2021 भी NMC की आधिकारिक नियमावली में उपलब्ध हैं.
बिल्कुल नहीं. NMC खुद छात्रों को सलाह देता है कि विदेश में मेडिकल संस्थान चुनने से पहले कोर्स की अवधि, पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, फीस और अन्य शर्तों की जानकारी सीधे संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करें. NMC यह भी स्पष्ट करता है कि वह विदेशों के MBBS संस्थानों या विश्वविद्यालयों की कोई सामान्य सूची endorse नहीं करता.
विदेश में MBBS का फैसला लेने से पहले NEET की पात्रता, विश्वविद्यालय की मान्यता, कोर्स की अवधि, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और भारत में भविष्य के रजिस्ट्रेशन नियमों की जांच करना जरूरी है. NMC के वर्तमान FMGL नियमों के अनुसार विदेशी मेडिकल डिग्री के लिए न्यूनतम 54 महीने की अवधि और अंग्रेजी माध्यम सहित कई शर्तें निर्धारित हैं.