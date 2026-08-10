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विदेश से MBBS करने पर नहीं देना पड़ेगा FMGE? USA-UK समेत इन 5 देशों को लेकर जानें NMC का पूरा नियम

MBBS Abroad Without FMGE Rules: विदेश से MBBS करने के बाद भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस के लिए FMGE से छूट को लेकर कई दावे किए जाते हैं. जानें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जुड़ने वाले एनएमसी का वास्तविक नियम और किन शर्तों पर स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट मिल सकती है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 10, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:13 AM IST
विदेश से MBBS करने पर नहीं देना पड़ेगा FMGE? USA-UK समेत इन 5 देशों को लेकर जानें NMC का पूरा नियम

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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