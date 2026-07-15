खुशखबरी! NEET Result से पहले MBBS की 9911 सीटें बढ़ीं, 25 नए कॉलेजों को मिली मंजूरी

MBBS Admissions 2026-27 Seats Increased: नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS सीटों का नया आंकड़ा जारी कर दिया है. इस बार देशभर में MBBS की 9,911 नई सीटें जोड़ी गई हैं. इसके साथ ही भारत में MBBS सीटों की कुल संख्या बढ़कर 1,36,939 हो गई है. ये सीटें 823 मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होंगी. हालांकि, इस आंकड़े में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INIs) शामिल नहीं हैं.