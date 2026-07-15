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खुशखबरी! NEET Result से पहले MBBS की 9911 सीटें बढ़ीं, 25 नए कॉलेजों को मिली मंजूरी

MBBS Seats Increased: मेडिकल के छात्रों के लिए एक गुड न्यूज है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी कर दी है जिसके साथ ही 1,36,000 हजार से ज्यादा सीटें बढ़ चुकी हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 15, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:39 PM IST
खुशखबरी! NEET Result से पहले MBBS की 9911 सीटें बढ़ीं, 25 नए कॉलेजों को मिली मंजूरी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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