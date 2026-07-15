खुशखबरी! NEET Result से पहले MBBS की 9911 सीटें बढ़ीं, 25 नए कॉलेजों को मिली मंजूरी

MBBS Admissions 2026-27 Seats Increased: नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS सीटों का नया आंकड़ा जारी कर दिया है. इस बार देशभर में MBBS की 9,911 नई सीटें जोड़ी गई हैं. इसके साथ ही भारत में MBBS सीटों की कुल संख्या बढ़कर 1,36,939 हो गई है. ये सीटें 823 मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होंगी. हालांकि, इस आंकड़े में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INIs) शामिल नहीं हैं.
NMC की ओर से जारी नई सीट मैट्रिक्स में उन मेडिकल कॉलेजों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें हाल ही में मंजूरी मिली है. इसके अलावा कई पुराने मेडिकल कॉलेजों में भी MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी गई है. इससे मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के अवसर पहले की तुलना में और अधिक बढ़ेंगे.
|राज्य
|MBBS सीटें
|कर्नाटक
|15,395 सीटें
|तमिलनाडु
|13,999 सीटें
|राजस्थान
|8,080 सीटें
|पश्चिम बंगाल
|7,200 सीटें
|तेलंगाना
|10,250 सीटें
|उत्तर प्रदेश
|14,000 सीटें
|बिहार
|4,160 सीटें
|महाराष्ट्र
|13,099 सीटें
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो सिर्फ उन्हीं सीटों पर प्रवेश दें, जिन्हें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने 2026-27 सत्र के लिए मंजूरी दी है. आयोग ने कहा है कि स्वीकृत क्षमता से अधिक छात्रों का दाखिला किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता. अगर कोई मेडिकल कॉलेज तय संख्या से ज्यादा प्रवेश देता है, तो इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 और संबंधित नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे संस्थानों के खिलाफ नियामकीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
MBBS सीटों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा NEET UG 2026 के अभ्यर्थियों को मिलेगा. अधिक सीटें उपलब्ध होने से सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे. खासकर उन राज्यों में जहां सीटों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, वहां कटऑफ पर भी कुछ हद तक सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है. हालांकि अंतिम प्रवेश NEET रैंक, काउंसलिंग प्रक्रिया और सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही होगा.