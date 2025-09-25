Advertisement
मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी; MBBS और PG की सीटों में होगी बढ़ोतरी, जानें अब कितनी बढ़ी संख्या?

MBBS: मेडिकल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. सरकार देश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 10,000 नई MBBS सीटों की मंजूरी दी है. चलिए जानते हैं कितने सीटें बढ़ीं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:27 PM IST
MBBS Seats in India: मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय कैबिनेट ने देश में मेडिकल कॉलेजों, पीजी संस्थानों में सीटें बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी संस्थानों में 5,000 नए पोस्टग्रेजुएट और 5023 एमबीबीएस सीट्स को बढ़ानें के लिए मंजूरी दे दी है. इस पहल से मेडिकल फील्ड में छात्रों की संख्या बढ़ेगी. 

कैबिनेट ने मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इन सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 15,034.50 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र पीजी इंस्टीट्यूट और सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे फेज को मंजूरी दी है.  

कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया अनोखा प्रोग्राम, मिलेगी 10,000,000 की प्राइज मनी!

इतनी सीटें बढ़ीं
योजना के तहत 5,000 पीजी की सीटें बढ़ाई जाएंगी. साथ ही मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेड के लिए सीएसएस को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी. 

देश में अभी कितने मेडिकल कॉलेज?
वर्तमान की बात करें, तो भारत में 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनकी कुल क्षमता 1,23,700 एमबीबीएस सीटें हैं.  पिछले 10 सालों में देश में 69,352 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी गईं, जो 127 प्रतिशत की वृद्धि है. इसके अलावा 43,041 पीजी की भी सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें 143% की वृद्धि है.

क्या होगा फाएदा?
कैबिनेट के अनुसार, इस पहल से अंडरग्रेजुएट मेडिकल क्षमता में बढ़ोतरी होगी. वहीं, पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी.  इस पहल से देश में डॉक्टरों की संख्या में मजबूती आएगी, इससे छात्रों के साथ-साथ लोगों को भी फाएदा होगा.

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्

