MBBS in Canada: कनाडा से करनी है डॉक्टरी की पढ़ाई? जानें Eligibility, टॉप कॉलेज, फीस से लेकर आवेदन प्रोसेस

MBBS in Canada: डॉक्टर बनने का सपना ज्यादातर हर भारतीय का होता है लेकिन इसकी पढ़ाई के लिए होने वाले खर्च को उठा पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है. इस डिग्री की पढ़ाई का खर्च उठाते-उठाते अच्छे से अच्छे इंसान की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है. ये ही कारण है कि एमबीबीएस को एक महंगी डिग्री भी कहा जाता है. हालांकि, फिर भी माता-पिता की कोशिश रहती है कि उनका बच्चा अपना सपना पूरा करे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ले. इसके लिए बहुत से भारतीय छात्र कनाडा को बेस्ट जगह बनाते हैं.

अपनी हाई-क्वालिटी एजुकेशन के लिए कनाडा की पहचान दुनिया भर में है. यहां से लाखों भारतीय डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं. भारत में MBBS प्रोग्राम होता है लेकिन कनाडा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) डिग्री दी जाती है. अगर आप भी कनाडा से डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि कनाडा में MD डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी, फीस, टॉप कॉलेज और आवेदन का तरीका क्या है?

MBBS in Canada Eligibility

शिक्षा:- विज्ञान में अच्छे ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री की आवश्यकता होगी.

अंग्रेजी कौशल:- IELTS या TOEFL जैसे एग्जाम को क्लियर करना होगा. सभी यूनिवर्सिटी में न्यूनतम अंकों की अलग-अलग होते हैं.

मानकीकृत टेस्ट:- मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा (MCAT) की जरूरत होती है. कुछ यूनिवर्सिटी भविष्य के डॉक्टरों के लिए कैनेडियन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (CASPer) भी मांगते हैं.

स्टडी परमिट:- भारतीय छात्रों को कनाडाई विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आव्रजन नियमों के अनुसार अध्ययन परमिट प्राप्त करना होगा.

MBBS in Canada Application Process

अगर आप कनाडा से एमबीबीएस करने के पात्र हैं तो इसके लिए आगे का प्रोसेस ये अपना सकते हैं कि आपको वो यूनिवर्सिटी को चुनना होगा जो एमजी प्रोग्राम के लिए सही रहेगी. हालांकि, यूनिवर्सिटी से संपर्क करने से पहले दो बार चेक कर लीजिए कि ग्रेड, एग्जाम और अन्य जरूरत स्किल्स मैच कर रही है. इसके अलावा सभी पेपर वर्क करके रखें और फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं तो यूनिवर्सिटी से स्टडी परमिट जरूर ले लें.

कनाडा में MD के लिए कौन सी टॉप 7 यूनिवर्सिटी हैं?

टोरंटो विश्वविद्यालय ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय मैकगिल विश्वविद्यालय मैकमास्टर विश्वविद्यालय डलहौजी विश्वविद्यालय कैलगरी विश्वविद्यालय अल्बर्टा विश्वविद्यालय

कनाडा में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कॉलेज में कितनी फीस है?

अगर आप भारतीय हैं और कनाडा में डॉक्टर की डिग्री के लिए जा रहे हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है. यहां $26,000 (करीब 1642303 रुपये) से $96,000 CAD (करीब 6063886 रुपये) सालाना फीस हो सकती है. आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और कौन सा प्रोग्राम अपना रहे हैं उससे ही फीस का कन्फर्म हो सकेगा. इसके अलावा रहना-खाना, आने-जाने का खर्च भी शामिल होगा जिसके बाद एक साल का खर्च काफी ज्यादा पड़ सकता है.

