MBBS in Nepal: नेपाल में डॉक्टरी करना सस्ता! भारतीय छात्र जान लें MBBS एडमिशन प्रोसेस, फीस से लेकर रहने-खाने का खर्चा

MBBS in Nepal: अगर आप भी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके लिए विदेश में कोई ऑप्शन तलाश रहे हैं तो नेपाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अन्य देश की तुलना में यहां सस्ते में डॉक्टरी हो सकती है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:08 PM IST
MBBS Study in Nepal: आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ये सवाल जब घर में कोई परिवार का सदस्य करे या स्कूल में टीचर पूछती हैं तो 100 में से 90 प्रतिशत बच्चों का जवाब डॉक्टर बनना रहता है. बचपन से डॉक्टर बनने का सपना कई आंखों में बसा होता है. हालांकि, समय के साथ और उम्र बढ़ने के साथ क्या बनना है? ये सोच बदल जाती है और इस बदलाव की वजह या तो बदलता इंटरेस्ट होता है या 10वीं-12वीं में रिजल्ट खास न आना या फिर आर्थिक स्थिति न होना कि इस महंगी डिग्री के लिए पढ़ाई कर सकें. अगर आपके लिए भी डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा कि पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे तो इसका एक हल है कि आप नेपाल से एमबीबीएस की पढ़ाई कर लें. जी हां, भारत की तुलना में नेपाल से एमबीबीएस की पढ़ाई सस्ती हो सकती है. आइए एमबीबीएस के लिए कहां एडमिशन होगा? कितनी फीस होगी और रहने-खाने के साथ कितना खर्च होगा? आइए जानते हैं.

नेपाल से डॉक्टर की पढ़ाई

नेपाल से डॉक्टरी के लिए MBBS डिग्री हासिल करनी होगी. एक भारतीय छात्र के लिए नेपाल जाना किफायती है और यहां रहना भी इसलिए सही माना जाता है क्योंकि भारत की तरह यहां की संस्कृति है. एमबीबीएस डिग्री के लिए आप नेपाल के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं. अच्छी बात तो ये है कि यहां भारतीयों के लिए वीजा लागू नहीं है तो ऐसे में छात्र के लिए वीजा लेना जरूरी नहीं है.

नेपाल में MBBS के लिए एडमिशन

अगर आप एक मेडिकल छात्र हैं तो एमबीबीएस डिग्री के लिए नेपाल के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन प्रोसेस को अपना सकते हैं. यहां की सरकार विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप भी देती है जिससे पढ़ाई करने के दौरान आपको फीस में छूट या अन्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं. काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज (केयूएसएमएस), महाराजगंज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन (आईओएम), धरान, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस (बीपीकेआईएचएस) और यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे मेडिकल कॉलेज का नाम टॉप 5 लिस्ट में आता है.

MBBS स्टडी के लिए फीस से लेकर रहने-खाने का खर्च?

नेपाल में भारतीयों के लिए आना-जाना बहुत आसान है. सूत्रों के अनुसार नेपाल से मेडिकल स्टडी करने के लिए 25 से 40 लाख रुपये के बीच खर्च हो सकता है. इतने रुपये में कॉलेज की फीस, हॉस्टल में रहना, खाना पीना आदि कया जा सकता है. स्कॉलरशिप के माध्यम से आप फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं. काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज या यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे कॉलेज में एडमिशन का सोच सकते हैं.

क्या भारत में डॉक्टर बन सकते हैं नेपाल से MBBS डिग्री वाले छात्र?

जी हां, अगर आपने नेपाल से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की है तो वो भारत में भी वैध है और आप इस डिग्री के जरिए भारत में डॉक्टरी कर सकते हैं. नेपाल में यात्रा करना, रहने और अन्य खर्च भी दूसरे देशों की तुलना में भारतीय छात्रों के किफायती होता है. भारतीय छात्र नेपाल में एमबीबीएस करने के बाद भारत में अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

NepalMBBS Study Abroad

