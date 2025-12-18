MBBS Seats Increased: डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा! सरकारी कॉलेजों में बढ़ी मेडिकल सीटें

MBBS Seats Increased: डॉक्टर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकारी कॉलेजों में मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी कर दी गई है. आइए जानते हैं नई सीटें कितनी शामिल की गई है.
MBBS Seats Increased in Government Colleges: भारत में ज्यादा छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए पूरी कोशिश भी करते हैं लेकिन मेडिकल की कम सीटें होने के कारण छात्रों के लिए कॉलेज में दाखिला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में अब सीटों में बढ़ोतरी कर दी गई है. ऐसे में उन उम्मीदवारों के लिए खुशी की बात है जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं. अधिक सीटों के होने पर एडमिशन की उम्मीद बढ़ सकती है.
कितनी नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गई?
सरकार की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीट बढ़ाने पर ठप्पा लगा दिया गया है. अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की 10023 सीटें बढ़ा दी गई हैं. इन नई सीटों के शामिल होने पर अगले सेशन में एडमिशन करवाने वाले छात्रों को बढ़ी सीटों का फायदा मिल सकता है.
MBBS सीटों में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार की ओर से 2025-26 और 2028-29 के बीच होने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स की सीटों में बढ़ोतरी की गई है. हालांकि, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गईं 10023 नई सीटों में यूजी और पीजी की कितनी सीटें रहेंगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. पिछले सेशन की तुलना में मेडिकल सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है.
5 सालों में कितनी बढ़ी मेडिकल शिक्षा सीटें?
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा एक डेटा शेयर किया गया है जिसके अनुसार भारत में 5 साल के अंदर 48,563 MBBS सीटों की बढ़ोतरी हुई है. जबकि, पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 29,080 बढ़ोतरी रही. कुल मिलाकर 5 साल के एकेडमिक सालों में 77,600 से अधिक मेडिकल सीटें जोड़ी गई है.
