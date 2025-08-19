MBBS Study: भारत में नहीं, जापान से करना चाहते हैं डॉक्टर की पढ़ाई? जानें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, फीस से लेकर वीजा हासिल करने का तरीका

MBBS Study in Abroad: भारत में NEET UG एग्जाम को क्लियर करने के बाद MBBS कर सकते हैं. 100 में से 90 प्रतिशत छात्र डॉक्टर बनना चाहते हैं. रिपोर्ट की माने तो हर साल करीब 20 लाख छात्रों द्वारा NEET UG एग्जाम दिया जाता है लेकिन सीटें सिर्फ 1 लाख होती है. ऐसे में कई छात्रों के लिए दो ऑप्शन बच जाते हैं जिनमें से अगले साल का इंतजार करना होता है तो दूसरा ऑप्शन विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई करना. भारतीयों छात्रों के बीच पूर्वी यूरोप, यूक्रेन, रूस और अमेरिका जैसे देश एमबीबीएस के लिए प्रसिद्ध हैं. इनके अलावा जापान भी उन देशों में से एक है जहां से डॉक्टरी यानी एमबीबीएस किया जा सकता है, लेकिन यहां से पढ़ाई करने पर कितना खर्चा आएगा, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, वीजा कैसे मिलेगा? आइए इन सभी की जानकारी विस्तार से देते हैं.

MBBS नहीं, जापान में मिलती है MD की डिग्री

भारत में डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री को हासिल करना पड़ता है लेकिन जापान में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) की डिग्री दी जाती है. इसके लिए 6 साल का कोर्स पूरा करना पड़ता है. कोर्स के शुरुआती दो साल में छात्रों को फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित पढ़ाई करनी पड़ती है. इसके बाद दो साल तक प्री-क्लीनिक और क्लीनिक की पढ़ाई करनी होती है. 4 साल पूरे होने के बाद आखिरी 2 साल में इंटर्नशिप करवाई जाती है और इस दौरान अस्पताल के अलग-अलग डिपार्टमेंट में इंटर्न के तौर पर काम करना पड़ता है.

जापान में MD में एडमिशन के लिए क्या जरूरी?

12वीं क्लास में मेडिकल साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है.

भारतीय छात्रों के लिए NEET स्कोर भी चाहिए होता है.

मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 17 साल उम्र होनी चाहिए.

अंग्रेजी में पढ़ाई करने के कारण IELTS या TOEFL स्कोर का होना जरूरी है.

जापानी भाषा में MD के लिए जापानी लैंग्वेज प्रोफिसिएंसी टेस्ट (JLPT) जरूरी.

कैसे होता है जापान की यूनिवर्सिटी में MD कोर्स के लिए एडमिशन?

ओसाका यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, तोहोकू यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी, केयो यूनिवर्सिटी और नागोया जैसी यूनिवर्सिटी का नाम टॉप लिस्ट में आता है. आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उसके पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, एडमिशन से पहले छात्र को एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है. आगे के प्रोसेस में एकेडमिक ट्रांसस्क्रिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, पासपोर्ट की फोटोकॉपी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी देना पड़ता है. इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि कॉलेज आवेदन को स्वीकार कर लेता है. सिलेक्ट करने के बाद इंटरव्यू होगा और फिर तय होगा कि आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है या नहीं. एडमिशन होने पर यूनिवर्सिटी द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी (COE) दिया जाता है.

जापान में रहकर MD डिग्री के लिए कुल खर्च कितना?

जापान में डॉक्टर बनने की पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस और रहने-खाने का खर्च शामिल होगा. आप किस जगह रह रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया है, ये भी आपके खर्च को बढ़ा या घटा सकता है. जापान की सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट की तुलना में सस्ती है. आमतौर पर यूनिवर्सिटी की सालाना फीस 4.50 लाख के करीब है. जबकि, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सालाना फीस 9.50 लाख से 15.50 लाख तक हो सकती है. अगर रहने-खाने का खर्च देखें तो इसके लिए प्रतिमाह 66,000 से 83,000 रुपये तक का खर्च पड़ सकता है. कुल मिलाकर जापान में रहना-खाना पीना, आना-जाना, यूनिवर्सिटी की फीस आदि का खर्च देखें तो 8 लाख रुपये तक का सालाना खर्च हो सकता है.

कैसे मिलेगा जापान में स्टूडेंट वीजा?

स्टूडेंट वीजा हासिल करने के लिए पहले जरूरी है कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है वहां से COE हासिल कर लें. इसके बाद जापानी दूतावास या महावाणिज्य दूतावास के जरिए वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आवेदकों के लिए जरूरी होता है कि वो वीजा लेने के दौरान देख ले कि उनके पास पर्याप्त पैसे हैं या नहीं.