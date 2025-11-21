MBBS Study: भारत नहीं, इस देश में सबसे कम है डॉक्टरी पढ़ाई की फीस! जानें कितने रुपये तक आता है खर्चा

MBBS Course without NEET Score: भारत में अगर किसी कोर्स को सबसे ज्यादा किया जाता है तो वो इंजीनियरिंग के बाद डॉक्टरी ही है. हर साल लाखों की संख्या में छात्र द्वारा NEET परीक्षा दी जाती है. लाखों रुपये के एडमिशन के साथ छात्र कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं. हालांकि, भारत की बात छोड़ दे और दूसरे किसी देश की बात करें तो दुनिया में लोकप्रिय देश है जिसे सस्ती एमबीबीएस डिग्री के लिए जाना जाता है. यहां बहुत कम खर्च में छात्रों को डॉक्टरी की पढ़ाई करने की सुविधा मिलती है. आइए जानते हैं कौन सा देश सबसे सस्ते में एमबीबीएस की डिग्री दिला सकती है और डॉक्टरी पढ़ाई के लिए कितने रुपये तक का खर्च आता है.

भारतीय छात्रों की पसंद हैं ये देश

अगर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भारत के अलावा किसी अन्य देश जाने का सोच रहे हैं तो कजाकिस्तान के बारे में सोचा जा सकता है. ये देश भारतीय छात्रों के बीच भी काफी पसंद किया जाता है. यहां कम फीस के साथ आसानी से मेडिकल पढ़ाई के लिए एडमिशन हो जाता है. दुनिया के सबसे सस्ते मेडिकल कोर्स करवाने वाले देशों की लिस्ट में कजाकिस्तान का नाम सबसे टॉप पर आता है.

नहीं होती NEET स्कोर की जरूरत

कजाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करना बेहद सस्ती है. खासियत है कि यहां एडमिशन के लिए कोई प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती है. अगर 12वीं में साइंस स्ट्रीम और उसमें PCB सब्जेक्ट है, कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल कर चुके हैं, तो ऐसे छात्रों का एडमिशन आसानी से कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो सकता है. हालांकि, कुछ यूनिवर्सिटी में NEET स्कोर भी एडमिशन के लिए जरूरी होता है.

कब जरूरी होता है NEET परीक्षा

WHO और NMC द्वारा कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली हुई है. यहां से पढ़ाई करने के बाद भारत में डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन इसके लिए NEET स्कोर की जरूरत पड़ती है. कजाकिस्तान से डिग्री हासिल करने के बाद एक परीक्षा देनी पड़ती है जिसे NMC द्वारा आयोजित किया जाता है. विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (Foreign Medical Graduate Examination) पास करना जरूरी होता है.

कितने रुपये तक आता है खर्च?

कजाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करने में कुल मिलाकर खर्च करीब 20 लाख से 25 लाख रुपये तक के बीच आ सकता है. इतने रुपये में ट्यूशन फीस, हॉस्टल समेत अन्य जरूरी खर्च शामिल होते हैं. 5 साल का ये एमबीबीएस कोर्स भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी सस्ता है. आमतौर पर भारतीय मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख 1 करोड़ रुपये तक के बीच हो सकती है.

