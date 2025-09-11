MBBS vs BAMS: डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस या बीएएमएस, दोनों में से कौन सा बेहतर? जानें 7 बड़े अंतर

MBBS vs BAMS Which is Better: जरूरी नहीं की मेडिकल की पढ़ाई के लिए NEET में ज्यादा नंबरों से ही पास हो, डिग्री और कोर्स के अंतर के साथ नंबरों में फर्क चल सकता है. 12वीं कक्षा में साइंस विषय का होना जरूरी है. इसके बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी यानी एमबीबीएस डिग्री या बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी यानी बीएएमएस डिग्री के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? अगर दोनों ही डिग्री से डॉक्टर बन सकते हैं तो MBBS या BAMS में क्या अंतर हुआ? अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो आपकी इस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर सकते हैं. मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए NEET परीक्षा में पास होना जरूरी होता है. दोनों ही मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होती है लेकिन कुछ ऐसे अंतर हैं जिससे ये एक दूसरे अलग हैं. आइए जानते हैं कि MBBS या BAMS में क्या फर्क है और कौन सी मेडिकल डिग्री हासिल करना बेस्ट रहेगा?

MBBS vs BAMS: दोनों के बीच ये है सबसे बड़ा अंतर

1. भले ही दोनों मेडिकल की डिग्री है लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये है कि एमबीबीएस की पढ़ाई में मॉडर्न ट्रीटमेंट और सर्जरी के बारे में खासतौर पर पढ़ाया जाता है. जबकि, बीएएमएस की पढ़ाई में आयुर्वेदिक चिकित्सा पर खास फोकस होता है.

2. दवाईयों का ज्ञान भी अलग:- दोनों कोर्स में अलग-अलग ट्रीटमेंट पर फोकस होता है. एमबीबीएस कोर्स में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है. जबकि बीएएमएस कोर्स में आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई होती है.

3. मेडिकल प्रवेश परीक्षा:- दोनों के लिए NEET एग्जाम क्लियर होना जरूरी है. एमबीबीएस एडमिशन के लिए नीट में अधिक स्कोर होना चाहिए. टॉपर का ही एडमिशन हो सकता है. जबकि, नीट में कम नंबर आने पर भी बीएएमएस में एडमिशन हो सकता है.

4. चिकित्सा क्षेत्र:- एमबीबीएस और बीएएमएस डिग्री के लिए 5.5 साल लगते हैं. ग्रेजुएट होने के बाद एमबीबीएस वाले एलोपैथिक चिकित्सा क्षेत्र से जोड़ते हैं. जबकि, बीएएमएस डिग्री वालों को आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में काम मिलता है.

5. करियर:- एमबीबीएस डिग्री के पास कई विभिन्न क्षेत्र में काम करने का ऑप्शन होता है. ज्यादा करियर ऑप्शन होते हैं लेकिन बीएएमएस ग्रेजुएशन वालों को आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में ही अवसर प्राप्त हो सकता है.

6. सैलरी:- एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी अधिक होती है. कुछ विशेष बीएएमएस डॉक्टर की सैलरी अधिक हो सकती है लेकिन आमतौर पर एमबीबीएस डॉक्टर से कम होती है.

7. सिलेबस- एमबीबीएस डिग्री के लिए एलोपैथी चिकित्सा की स्टडी करवाई जाती है. जबकि, बीएएमएस डिग्री के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई करनी पड़ती है. एमबीबीएस डॉक्टर को एलोपैथिक मेडिकल रिसर्च से जुड़ने का अवसर मिल सकता है लेकिन बीएएमएस वाले आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान के अलावा एलोपैथिक मेडिकल रिसर्च से नहीं जुड़ सकते हैं.

