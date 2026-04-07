MBOSE Result 2026: मेघालय बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी! वांगाल लामा ने 585 अंकों के साथ गाड़ा झंडा; देखें पूरी डिटेल

MBOSE Result 2026: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र अब अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. बोर्ड ने यह रिजल्ट 7 अप्रैल को घोषित किया है. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को mbose.in, mboseresults.in और megresults.nic.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर आसानी से स्कोरकार्ड चेक किया जा सकता है. इसके अलावा छात्र डिजिलॉकर से भी अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

किसने किया टॉप?

इस साल रिजल्ट में कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. वांगाल लामा ने 585 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है. दूसरे स्थान पर विशाल कुमार रहे, जिन्होंने 576 अंक प्राप्त किए. वहीं, तीसरे स्थान पर प्रजुक्ता रॉय और प्रिनिता दास संयुक्त रूप से रहे. दोनों ने 575-575 अंक हासिल किए हैं. इन छात्रों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है.

टॉपर लिस्ट में कौन-कौन हैं शामिल?

टॉपर लिस्ट में कई और छात्रों के नाम भी शामिल हैं. चौथे स्थान पर समदी मुखिम, नथानेल लालू और वंदारिहुन लिंगखोई रहे, जिनके 572 अंक हैं. पांचवें स्थान पर जेनिता पाटोर ने 571 अंक प्राप्त किए. छठे स्थान पर महेक इस्लाम ने 570 अंक हासिल किए. इसके अलावा सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर भी कई छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. टॉप 20 की सूची में शामिल सभी छात्रों ने कड़ी मेहनत का शानदार परिणाम हासिल किया है.

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कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी. फिर स्क्रीन पर उनका स्कोरकार्ड दिखाई देगा. छात्र इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकालना भी जरूरी है.

अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए मोबाइल से MG10 रोल नंबर लिखकर 58888 पर भेजना होगा, या MBOSE10 रोल नंबर लिखकर 56263 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद रिजल्ट मोबाइल पर ही मिल जाएगा. इस तरह छात्र आसानी से अपना परिणाम जान सकते हैं.

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