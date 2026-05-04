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MBOSE HSSLC Result Out: मेघालय बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, megresults.nic.in पर ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

MBOSE HSSLC Result Out: मेघालय बोर्ड ने 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट megresults.nic.in पर अपना रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 04, 2026, 11:02 AM IST
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MBOSE HSSLC Result Out: मेघालय बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, megresults.nic.in पर ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

MBOSE HSSLC Result Out: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी MBOSE ने रिजल्ट जारी कर दिया है. ये रिजल्ट HSSLC परीक्षा 2026 के लिए है. रिजल्ट को आज सुबह 11 बजे आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है. इस घोषणा का इंतजार लाखों छात्र कर रहे थे. जो छात्र Arts, Science, Commerce और Vocational स्ट्रीम से परीक्षा में शामिल हुए थे, वो अपना मार्कशीट अब ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी.

इस बार की 12वीं की परीक्षाएं MBOSE ने 18 फरवरी 2026 से शुरू की थीं और 13 मार्च 2026 तक चली थीं. सभी परीक्षाएं पेन और पेपर मोड में कराई गई थीं. यानी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा दी थी. पिछले साल MBOSE ने 12वीं का रिजल्ट 5 मई को जारी किया था. लेकिन इस बार रिजल्ट थोड़ा पहले या समय पर जारी किया जा रहा है. इससे छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ आधिकारिक वेबसाइट्स का उपयोग करना होगा. इनमें mbose.in, mboseresults.in और megresults.nic.in शामिल हैं. कई बार रिजल्ट के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण साइट धीमी हो जाती है या खुलने में दिक्कत आती है. ऐसे में छात्र दूसरे विकल्पों का भी उपयोग कर सकते हैं.

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कैसे डाउनलोड करें मार्कशीट?

मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है. सबसे पहले छात्रों को मेघालय रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट megresults.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद Higher Secondary School Leaving Certificate Examination 2026 Result वाले लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर अपने स्ट्रीम यानी Arts, Science, Commerce या Vocational का चयन करना होगा. इसके बाद रोल नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरना होगा. फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

थोड़ी देर में बोर्ड की तरफ से कई अतिरिक्त जानकारी भी जारी की जाएगी. इसमें पूरे रिजल्ट का सारांश, सब्जेक्ट वाइज सबसे ज्यादा अंक और टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट शामिल होगी. ये लिस्ट सभी स्ट्रीम के लिए अलग-अलग होगी. इससे छात्रों को यह भी पता चलेगा कि इस साल परफॉर्मेंस का लेवल कैसा रहा है. 

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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