MBOSE SSLC Admit Card 2026: 10वीं छात्रों का इंतजार खत्म, मेघालय बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड, mbose.in से करें डाउनलोड

MBOSE SSLC Admit Card 2026 OUT: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) ने सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:13 PM IST
MBOSE SSLC Admit Card 2026 Released: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mbose.in पर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन छात्रों ने कक्षा 10 की फाइनल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और अब एग्जाम की तैयारी के साथ हॉल टिकट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, बोर्ड ने उनका प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. अब स्कूल अधिकारियों को ऑफिशियल पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्रों में वितरित करना होगा. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए स्कूल ऑफिशियल्स को जिला, स्कूल आईडी, सेशन और पासवर्ड दर्ज करना होगा. वहीं, स्टूडेंट को एडमिट कार्ड देने से पहले स्कूल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी हॉल टिकट पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर, स्कूल की मुहर और सील लगी हो.

मेघालय बोर्ड एसएसएलसी 10वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड छात्रों के लिए अनिवार्य है. वहीं, हॉल टिकट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, विषय कोड, स्कूल कोड, आदि महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होगी. इसी के साथ स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एमबीओएसई एसएसएलसी एडमिट कार्ड 2026 प्राप्त करते समय, यह जांच जरूर से कर लें कि एडमिट कार्ड पर स्कूल की मुहर/सील और प्रींसिपल के सिग्नेचर हुए हैं या नहीं. 

ये भी पढ़ें: FMGE Result 2026: इंतजार खत्म! NBEMS जल्द जनवरी सेशन का रिजल्ट natboard.edu.in पर करेगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

इस दिन होगी परीक्षा 
मेघालय बोर्ड की ओर से SSLC - कक्षा 10 की परीक्षा 30 जनवरी, 2026  से 11 फरवरी, 2026 तक राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. एग्जाम पेन-पेपर मोड में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट को छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mbose.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ये भी पढ़ें: ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड, cisceboard.org से करें डाउनलोड

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

MBOSE SSLC Admit Card 2026

