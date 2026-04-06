MBOSE Result 2026: इंतजार की घड़ियां खत्म! 7 अप्रैल को मेघालय बोर्ड 10वीं रिजल्ट, चेक करें समय और मैट्रीक परिणाम देखने का प्रोसेस

Meghalaya board class 10 result: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जल्द ही 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है. बोर्ड ने बताया है कि MBOSE SSLC रिजल्ट 2026 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे जारी होगा. छात्रों को अपना स्कोरकार्ड और पास-फेल स्टेटस देखने के लिए mbose.in वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. इसके अलावा, IE Education पोर्टल पर भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है. बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट ऑफिस में नहीं दिखाया जाएगा. सभी छात्र केवल ऑनलाइन ही अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

इस साल MBOSE 10वीं की परीक्षाएं 20 जनवरी से 11 फरवरी के बीच आयोजित हुई थीं. सभी पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिए गए. हर पेपर की अवधि तीन घंटे थी. परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की गई थी. छात्रों को परीक्षा देने में सुविधा बनी रही और परीक्षा का समय सभी विषयों में समान रखा गया था. बोर्ड ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सख्त नियमों का पालन कराया गया था.

बोर्ड पिछले साल और पुराने वर्षों के रिजल्ट का रिकॉर्ड भी साझा करता रहा है. उदाहरण के लिए, 2025 में परीक्षा 10 फरवरी से 25 फरवरी तक हुई थी और रिजल्ट 5 अप्रैल को घोषित किया गया. उस साल पास प्रतिशत 87.10% था. लीशा अग्रवाल और अविला कैथरीन पी. लिंगडोह ने पहले स्थान को हासिल किया था. जबकि 2024 में रिजल्ट 24 मई को आया था और पास प्रतिशत 55.80% था. यह दिखाता है कि हर साल परिणाम का समय और पास प्रतिशत अलग होता है.

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छात्रों को रखना चाहिए धैर्य

2023 और 2022 में रिजल्ट 26 मई और 10 जून को घोषित हुए थे. वहीं, 2021 में 10वीं का रिजल्ट 5 अगस्त को आया था. रिजल्ट घोषित होने की तारीखों में बदलाव सालाना होता है. छात्रों को तैयारी के बाद रिजल्ट के लिए धैर्य रखना चाहिए. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने रोल नंबर का सही इस्तेमाल करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक करें.

छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि रिजल्ट चेक करने के बाद तुरंत स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. इसे भविष्य में एडमिशन और अन्य उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है. पास प्रतिशत हर साल बदलता है, लेकिन सभी छात्रों को मेहनत जारी रखनी चाहिए. MBOSE का यह कदम छात्रों को रिजल्ट जल्दी और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए है. इसलिए 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे सभी छात्र अपनी वेबसाइट पर लॉगिन करें और रिजल्ट देख लें.

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