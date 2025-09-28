MCC NEET UG Counselling 2025: कल से शुरू हो रही नीट यूजी राउंड-3 की काउंसलिंग, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी

MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-3 का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल यानी 29 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदर कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है. आइए आपको उसके बारे में बताते हैं.

एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का आयोजन देश भर में 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए होती है. इसके अलावा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) और ESIC कॉलेजों की 100 प्रतिशत सीटों पर भी प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-3 रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है.

10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

नीट परीक्षा का स्कोरकार्ड

मूल निवास प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

स्कैन किए गए सिग्नेचर, आदि.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदवार एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड-3 रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'UG मेडिकल काउंसलिंग' टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद 'NEET Counselling 2025 Round 3 Registration' लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

इसके बाद फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड-3 के रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स और विकल्प भरने का मौका मिलेगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की सीट आवंटन सूची तैयार कर जारी की जाएगी. वहीं, चयनित कैंडिडेट्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

