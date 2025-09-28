Advertisement
शिक्षा

MCC NEET UG Counselling 2025: कल से शुरू हो रही नीट यूजी राउंड-3 की काउंसलिंग, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी

MCC NEET UG Counselling 2025 Round-3: एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-3 का रजिस्ट्रेशन कल यानी 29 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगा. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिराकिर वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:04 PM IST
MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-3 का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल यानी 29 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदर कर सकेंगे. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है. आइए आपको उसके बारे में बताते हैं.

एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का आयोजन देश भर में 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए होती है. इसके अलावा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) और ESIC कॉलेजों की 100 प्रतिशत सीटों पर भी प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी
नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-3 रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है.

  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

  • नीट परीक्षा का स्कोरकार्ड

  • मूल निवास प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • स्कैन किए गए सिग्नेचर, आदि.

ये भी पढ़ें: UPSC CSE Mains Result 2025: कब जारी होगा यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा का परिणाम, कैसे कर सकेंगे चेक?

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
उम्मीदवार एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड-3 रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'UG मेडिकल काउंसलिंग' टैब पर क्लिक करें.

  • इसके बाद 'NEET Counselling 2025 Round 3 Registration' लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड-3 के रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स और विकल्प भरने का मौका मिलेगा, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की सीट आवंटन सूची तैयार कर जारी की जाएगी. वहीं, चयनित कैंडिडेट्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. 

ये भी पढ़ें: UPSC ESE Registration 2026: यूपीएससी ईएसई के 474 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

MCC NEET UG Counselling 2025

