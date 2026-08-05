/NEET UG Counselling 2026 Registration: MBBS-BDS के सीट के लिए नीट काउंसलिंग शुरू, MCC की वेबसाइट से ऐसे करें आवेदन

NEET UG Counselling 2026 Registration: लाखों NEET एस्पिरेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है और उनके लिए एक बड़ा अपडेट है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज यानी 5 अगस्त से नीट यूजी 2026 राउंड-1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है. अगर आप भी देश के टॉप AIIMS, JIPMER या केंद्रीय मेडिकल कॉलेजों और ऑल इंडिया कोटा (15%) सीटों पर MBBS-BDS जैसे कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए mcc.nic.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर सकते हैं.
यहां पर एमसीसी ने नीट यूजी 2026 राउंड-1 काउंसलिंग के आवेदन के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया है. आवेदन करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लीजिए.
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से NEET UG 2026 काउंसलिंग के राउंड-1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. इच्छुक उम्मीदवार MCC के ऑफिशियल पोर्टल mcc.nic.in पर 5 अगस्त से 12 अगस्त 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फीस भुगतान करने की लास्ट डेट भी 12 अगस्त है और शाम 6:00 बजे तक फीस का भुगतान कर सकते हैं.
NEET UG COUNSELLING 2026 Round 1 registration has been started #NEETUG2026 #NEETCounselling pic.twitter.com/yjATP6XEaX
— NTA NEET UPDATES (@nta_updates) August 5, 2026
MCC के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 अगस्त 2026 को नीट यूजी काउंसलिंग राउंड-1 के सीट आवंटन का रिजल्ट जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो हर अपडेट पर नजर रखने के लिए एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जा सकते हैं.
MCC has released the Candidate User Guide for NEET UG Counselling 2026.
The guide covers registration, choice filling & locking, fee payment, seat allotment, willingness submission and more#NEETUG2026 #NEETCounselling pic.twitter.com/DrkJx1lR2N
— NTA NEET UPDATES (@nta_updates) August 5, 2026
|रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की शुरुआत
|5 अगस्त 2026
|रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की लास्ट डेट
|12 अगस्त 2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
|चॉइस फिलिंग और लॉकिंग
|6 अगस्त से 13 अगस्त 2026 (सुबह 11:00 बजे तक)
|सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग
|13 अगस्त से 16 अगस्त 2026
|राउंड 1 का रिजल्ट
|17 अगस्त 2026
|कॉलेज में रिपोर्टिंग/जॉइनिंग
|18 से 22 अगस्त 2026
सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'UG Medical' टैब शो होगा उस पर क्लिक करें.
नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना नीट रोल नंबर समेत अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.
आईडी बनाने के बाद फिर से लॉगिन कर लें और आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स दर्ज करें.
फीस भुगतान के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को भी अपलोड कर दें.
चॉइस फिलिंग के तहत अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का ऑप्शन चुनें और सबमिट करने के बाद लॉक करें.
भविष्य में फॉर्म और रसीद काम आ सकता है इसलिए दोनों का प्रिंटआउट निकालकर सेव करें.