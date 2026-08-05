/NEET UG Counselling 2026 Registration: MBBS-BDS के सीट के लिए नीट काउंसलिंग शुरू, MCC की वेबसाइट से ऐसे करें आवेदन

NEET UG Counselling 2026 Registration: लाखों NEET एस्पिरेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है और उनके लिए एक बड़ा अपडेट है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज यानी 5 अगस्त से नीट यूजी 2026 राउंड-1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी है. अगर आप भी देश के टॉप AIIMS, JIPMER या केंद्रीय मेडिकल कॉलेजों और ऑल इंडिया कोटा (15%) सीटों पर MBBS-BDS जैसे कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए mcc.nic.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर सकते हैं.