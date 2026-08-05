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NEET UG Counselling 2026 Registration: MBBS-BDS के सीट के लिए नीट काउंसलिंग शुरू, MCC की वेबसाइट से ऐसे करें आवेदन

NEET UG Counselling 2026 Registration: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज यानी 5 अगस्त से नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया है. मेडिकल कॉलेज में सीट के पहला राउंड का रिजल्ट 17 अगस्त 2026 को आ सकता है. रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की सुविधा MCC के ऑफिशियल पोर्टल mcc.nic.in पर उपलब्ध रहेगी.

Written BySimran Singh
Published: Aug 05, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:39 PM IST
NEET UG Counselling 2026 Registration: MBBS-BDS के सीट के लिए नीट काउंसलिंग शुरू, MCC की वेबसाइट से ऐसे करें आवेदन
Image Credit: NEET UG Counselling 2026 Registration

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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