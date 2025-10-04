MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कल, इस डायरेक्ट लिंक से जल्दी करें आवेदन

MCC NEET UG Round-3 Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 सितंबर, 2025 से शुरू कर दी गई थी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि कल के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगा.

नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद होने के साथ विकल्प भरने की प्रक्रिया भी कल 5 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी, इसलिए उम्मीदवार शाम 4 बजे से रात 11.55 बजे तक अपना विकल्प लॉक कर लें. वहीं, रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगी, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा

जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट की जाएगी, उन्हें 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2025 तक अलॉटेड संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना होगा. वहीं, अलॉट हुए संस्थानों में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, 2025 की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग के लिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, एमसीसी द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का आयोजन देश भर में 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए होती है. इसके अलावा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) और ESIC कॉलेजों की 100 प्रतिशत सीटों पर भी प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.

