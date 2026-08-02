NEET UG Counselling 2026 से पहले बड़ा बदलाव, MCC के नए Information Bulletin में क्या-क्या बदला?

अगर आप नीट यूजी की परीक्षा दे चुके हैं तो ये खबर आपके काम की है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का नया इनफार्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है. अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में दाखिले के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले हैं, तो रजिस्ट्रेशन से पहले इस बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है. इस बार एमसीसी ने काउंसलिंग प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं.
दरअसल, खास बात यह है कि अब सीट अपग्रेड होने पर बार-बार कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी, सीट छोड़ने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है और NRI कोटे के दस्तावेज भी घर बैठे अपलोड किए जा सकेंगे. आइए जानते हैं इस बार क्या-क्या बदला है और कौन-कौन सी तारीखें आपके लिए सबसे अहम हैं.
एससीसी द्वारा जारी किया गया नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का इनफार्मेशन बुलेटिन उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं. इसके अलावा यह काउंसलिंग AIIMS, JIPMER, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, ESIC, AFMC (MCC के माध्यम से) और डीम्ड विश्वविद्यालयों की सीटों पर भी लागू होगी.
ऐसे सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पहले राउंड के लिए आवेदन करने से पहले सूचना पुस्तिका को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि नियमों और नई व्यवस्था को समझने में किसी तरह की परेशानी न हो.
MCC ने पहले राउंड की पूरी समय-सारिणी भी जारी कर दी है. काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 12 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा. इसके बाद 6 अगस्त से 13 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे तक उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भरकर चॉइस लॉक कर सकेंगे.
17 अगस्त 2026 को पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम घोषित किया जाएगा. जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त 2026 के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्ट कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सभी उम्मीदवारों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है.
इस बार सबसे बड़ा बदलाव One-Time Physical Reporting को लेकर किया गया है. पहले सीट अपग्रेड होने पर उम्मीदवारों को नए संस्थान में जाकर दोबारा प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं. अब ऐसा नहीं होगा. यदि किसी छात्र की सीट अगले राउंड में अपग्रेड होती है तो वह ऑनलाइन सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकेगा और केवल अंतिम आवंटित कॉलेज में ही एक बार शारीरिक रूप से रिपोर्ट करना होगा. इसके साथ ही MCC ने हर राउंड के बाद Freeze और Float विकल्प भी उपलब्ध करा दिए हैं.
Freeze चुनने वाले छात्र अपनी मौजूदा सीट सुरक्षित रख सकेंगे, जबकि Float विकल्प चुनने पर वे अगली काउंसलिंग में बेहतर सीट के लिए पात्र बने रहेंगे.
MCC ने इस बार सीट छोड़ने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल बना दिया है. अब यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आवंटित सीट छोड़ना चाहता है तो उसे संबंधित कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी. वह सीधे MCC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सीट रेजिग्नेशन कर सकेगा. इससे छात्रों का समय और खर्च दोनों बचेंगे.
इसके अलावा डीम्ड विश्वविद्यालयों में NRI कोटे के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपने सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे. दस्तावेजों का सत्यापन भी डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज हो जाएगी.
NEET UG Counselling 2026 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए यह नया Information Bulletin बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें काउंसलिंग के सभी नियम, पात्रता, समय-सारिणी और नई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पूरे बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी भी नियम या समय सीमा की अनदेखी के कारण परेशानी न हो.
इस बार ऑनलाइन सुविधाओं और नए विकल्पों के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से अधिक सुविधाजनक बनाई गई है. ऐसे में सही जानकारी और तय समय पर कार्रवाई करके उम्मीदवार अपनी मेडिकल सीट हासिल करने की संभावना को और मजबूत बना सकते हैं.