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NEET UG Counselling 2026 से पहले बड़ा बदलाव, MCC के नए Information Bulletin में क्या-क्या बदला?

MCC ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का इनफार्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है. एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में दाखिले के इच्छुक छात्रों के लिए राउंड-1 का शेड्यूल, Freeze-Float विकल्प, ऑनलाइन सीट रिजाइन, NRI दस्तावेज अपलोड और अन्य बड़े बदलाव यहां आसान भाषा में जानें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:07 AM IST
NEET UG Counselling 2026 से पहले बड़ा बदलाव, MCC के नए Information Bulletin में क्या-क्या बदला?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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