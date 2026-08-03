MECL Recruitment 2026: इंजीनियरों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, ₹1.40 लाख तक सैलरी

इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके और एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) एक शानदार अवसर लेकर आया है. अगर आपने यूपीएससी ईएसई 2024 की परीक्षा दी है और एक सुरक्षित, प्रतिष्ठापूर्ण करियर की राह तलाश रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए ही है. एमईसीएल ने कार्यकारी प्रशिक्षु यानी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है.
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को न केवल बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलेगा, बल्कि भारत की एक प्रतिष्ठित मिनीरत्न कंपनी में काम करने का मौका भी प्राप्त होगा. आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी बातें.
मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के जरिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 13 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. पदों के विवरण की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) के लिए 1 पद निर्धारित है. वहीं मैकेनिकल स्ट्रीम के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) - खरीद एवं अनुबंध विभाग के लिए 5 पद, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) - भंडार एवं निपटान विभाग के लिए 2 पद और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) - ड्रिलिंग विभाग के लिए 5 पद शामिल किए गए हैं. इन सभी पदों पर भर्ती इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से की जा रही है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बीई (BE) या बीटेक (B.Tech) की डिग्री होनी अनिवार्य है. उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में उचित छूट प्रदान की जाएगी.
एमईसीएल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित 'इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2024' के अंकों के आधार पर किया जाएगा. इसमें ईएसई 2024 की लिखित परीक्षा के अंक और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ₹40,000 से लेकर ₹1,40,000 प्रति माह का वेतनमान दिया जाएगा. इसके अलावा, कंपनी के नियमों के अनुसार चयनित कर्मचारियों को अन्य सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से हो चुकी है और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 तय की गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एमईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं. आवेदन पत्र भरते समय सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों को ₹500 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (PwD), पूर्व सैनिक और विभागीय उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है.