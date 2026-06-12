Joseph Vijay on MBBS Admission: NEET परीक्षा को लेकर लंबे समय से विरोध जताता रहा तमिलनाडु एक बार फिर इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर लेकर आया है. नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की वकालत की. उन्होंने सुझाव दिया कि MBBS, BDS और AYUSH पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे की सीटों पर दाखिला NEET के बजाय कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर दिया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि तमिलनाडु सरकार स्नातक स्तर के मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का समर्थन नहीं करती है. उनके अनुसार, इस परीक्षा के लागू होने के बाद ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य कोटे की सीटों पर केवल कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश की अनुमति देने का आग्रह किया.
तमिलनाडु के सीएम ने मेडिकल कोर्स में राज्य कोटा की सभी सीटों को भरने के लिए कक्षा 12वीं के नंबर के आधार पर एडमिशन की अनुमति मांगी है, जिससे छात्रों को नीट परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है जब नीट को खत्म करने की मांग की गई हो इससे पहले नीट पेपर लीक मामले के दौरान भी सीएम विजय ने ये मुद्दा उठाया था.
NEET का विरोध करने के दौरान उन्होंने कहा था कि ये परीक्षा ग्रामीण और आर्थिक तौर पर कमजोर स्टूडेंट्स के साथ अन्याय करती है. ये ही नहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि नीट से ज्यादातर शहरी और संपन्न परिवारों के स्टूडेंट्स को ही फायदा मिलता है. जबकि, ग्रामीण और सरकारी स्कूलों से पढ़े प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स इस परीक्षा की वजह से पीछे रह जाते हैं.
नीति आयोग की बैठक में सीएम विजय ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी रखे. उन्होंने कहा कि युवा कौशल एवं रोजगार मिशन के तहत हर साल 5 लाख युवाओं को स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप और उद्योगों से जुड़ी व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा राज्य सरकार हर जिले में उभरती तकनीकों पर आधारित स्किल सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है. इन केंद्रों के जरिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा.