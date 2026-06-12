नीति आयोग की बैठक में सीएम विजय ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी रखे. उन्होंने कहा कि युवा कौशल एवं रोजगार मिशन के तहत हर साल 5 लाख युवाओं को स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप और उद्योगों से जुड़ी व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा राज्य सरकार हर जिले में उभरती तकनीकों पर आधारित स्किल सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है. इन केंद्रों के जरिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा.