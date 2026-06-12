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क्या खत्म होगा NEET? CM थलापति विजय ने मेडिकल एडमिशन के लिए सुझाया नया फॉर्मूला

दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को लेकर एक अहम प्रस्ताव रखा है. उन्होंने कहा कि MBBS समेत मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET की जगह कक्षा 12वीं के अंकों को आधार बनाया जाना चाहिए.

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:10 AM IST
क्या खत्म होगा NEET? CM थलापति विजय ने मेडिकल एडमिशन के लिए सुझाया नया फॉर्मूला
Image Credit: Joseph Vijay on MBBS Admission

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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