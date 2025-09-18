चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नहीं होती MBBS, जानें इस देश में मेडिकल कोर्स से जुड़ी खास बातें

Medical Study in China: डॉक्टर बनने का सपना कई लोग देखते हैं जिनमें से कुछ ही इसे पूरा कर पाते हैं. कभी पैसों की तंगी तो कभी डिग्री के लिए NEET परीक्षा में नंबर न आने जैसी कई वजह हो सकती है. भारत में लाखों छात्र डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए एमबीबीएस डिग्री को हासिल करना चाहते हैं. जबकि, कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर विदेश जाकर डॉक्टरी करना चाहते हैं. अगर आप चीन जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो बता दें कि यहां पर एमबीबीएस डिग्री नहीं दी जाती है. आइए चीन में मेडिकल डिग्री को क्या कहा जाता है और इसकी क्या खासियत हैं? इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

चीन में मेडिकल डिग्री क्या है?

भारत में मेडिकल डिग्री को MBBS कहा जाता है लेकिन चीन में मेडिकल की डिग्री को बैचलर ऑफ मेडिसिन (BMed) कहा जाता है. चीन के अलावा अन्य देश के छात्र यानी विदेशी छात्रों के लिए 6 साल की एमबीबीएस डिग्री होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन में किस भाषा के साथ कर सकते हैं डॉक्टरी?

चीन में मेडिकल कोर्स चीनी भाषा के अलावा अंग्रेजी में भी होता है. अगर आप अंग्रेजी भाषा से BMed की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. यहां 6 साल के लिए पढ़ाई करना जरूरी होता है और इसके बाद आपको को BMed डिग्री मिलती है.

क्या भारत की तरह है चीन में मेडिकल की पढ़ाई?

भारत और चीन में मेडिकल पढ़ाई लगभग एक जैसी होती है. मेडिकल कोर्स का करिकुलम भारत जैसा ही है. शुरुआती 5 साल में प्रीक्लिनिकल और फाउंडेशनल ईयर है. इस दौरान छात्रों को प्रीवेंटिव मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ से संबंधित पढ़ाया जाता है. इस कोर्स में जनरल मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, आब्सटेट्रिक्स, सर्जरी और पीडियाट्रिक्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है.

5 साल का कोर्स पूरा होने पर इंटर्नशिप भी जरूरी

चीन में मेडिकल कोर्स को पूरा होने में 6 साल का समय इसलिए लगता है क्योंकि यहां पर 5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल के लिए इंटर्नशिप करना जरूरी होता है. ये एक तरह का प्रैक्टिकल ही माना जाता है. 1 साल की अवधि में छात्रों को मरीजों का इलाज करना सिखाया जाता है.

सिखाई जाती है चीनी भाषा

कोर्स के दौरान छात्रों को चीनी भाषा भी सिखाई जाती है. इसके पीछे की वजह ये है कि उस देश के मरीजों से बातचीत करने में आसानी हो सके. आप पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं लेकिन चीनी भाषा को सिखाने का भी मौका मिलता है.

क्या भारत से सस्ती है चीन में मेडिकल की पढ़ाई?

जी हां, भारत की तुलना चीन से सस्ते में मेडिकल कोर्स कर सकते हैं. यहां पर करीब 3.5 लाख से 6 लाख रुपये तक सालाना फीस के साथ मेडिकल कोर्स कर सकते हैं. चीन से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लगभग 20 लाख से 35 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. छात्रों के पास चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को हासिल करने का भी मौका होता है जिससे पढ़ना और रहना-खाना मुफ्त पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें- चीन में MBBS की पढ़ाई सस्ती! भारत से कम खर्च में बन सकेंगे डॉक्टर, जानें फीस से लेकर सबकुछ