/Success Story: 18 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहीं, 40 की उम्र में बदला करियर; 47 की उम्र में बनीं डॉक्टर, जानें जान्हवी की सफलता की कहानी

Success Story of Janhavi Ajit Rao: सफलता की कहानियां आपने कई सुनी होंगी, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए उम्र कभी मायने नहीं रखती. आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने उस उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, जब ज्यादातर लोग अपने करियर में पूरी तरह स्थापित हो चुके होते हैं. 18 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 40 साल की उम्र में MBBS करने का फैसला लिया. कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अपना सपना पूरा किया और 47 साल की उम्र में डॉक्टर बन गईं.
हम बात कर रहे हैं जान्हवी अजीत राव की, जिनकी सफलता की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो उम्र या परिस्थितियों के डर से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं. उनका सफर बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो नई शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है.
जान्हवी अजीत राव ने कैलिफोर्निया से इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका और भारत की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया. उन्होंने अपना खुद का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप भी शुरू किया. करीब 18 सालों तक उन्होंने आईटी सेक्टर में सफल करियर बनाया.
साल 2003 में जान्हवी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम की ऑटोइम्यून बीमारी हो गई. इलाज के दौरान उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों की देखभाल करते और उनकी जिंदगी बेहतर बनाते देखा. इस अनुभव ने उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा जगा दी. यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.
ज्यादातर लोग 40 की उम्र तक अपने करियर में पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं, लेकिन जान्हवी ने इसी उम्र में अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया.
Meet Janhavi Ajit Rao.After spending 18 years as a software engineer, she made a decision that very few people would dare to make.
At the age of 40, she quit her successful engineering career and joined MBBS to become a doctor.
She studied Electronics in California, worked at… pic.twitter.com/DioVAAnGDt
— Vikas Alwys (@VikasAlwys) July 3, 2026
साल 2013 में उन्होंने बेंगलुरु के एम.एस. रामैया मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया. मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. लगातार 8 साल तक मेहनत करने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक MBBS की डिग्री हासिल की.
सफलता मिलने के बाद 47 साल की उम्र में डॉ. जान्हवी अजीत राव अमेरिका में प्राइमरी केयर फिजिशियन के रूप में काम कर रही हैं. इसके साथ ही वो एम.डी. की पढ़ाई भी कर रही हैं जिससे वो इस सेक्टर में और बेहतर सेवाएं दे सकें. उन्होंने अपनी कामयाबी के साथ ये साबित कर दिया है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो व्यक्ति किसी भी मोड़ पर एक नई शुरुआत के साथ एक न एक दिन जरूर सफलता हासिल कर सकता है.