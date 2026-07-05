/Success Story: 18 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहीं, 40 की उम्र में बदला करियर; 47 की उम्र में बनीं डॉक्टर, जानें जान्हवी की सफलता की कहानी

Success Story of Janhavi Ajit Rao: सफलता की कहानियां आपने कई सुनी होंगी, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए उम्र कभी मायने नहीं रखती. आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने उस उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, जब ज्यादातर लोग अपने करियर में पूरी तरह स्थापित हो चुके होते हैं. 18 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 40 साल की उम्र में MBBS करने का फैसला लिया. कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने अपना सपना पूरा किया और 47 साल की उम्र में डॉक्टर बन गईं.