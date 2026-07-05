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Success Story: 18 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहीं, 40 की उम्र में बदला करियर; 47 की उम्र में बनीं डॉक्टर, जानें जान्हवी की सफलता की कहानी

Success Story of Janhavi Ajit Rao: कहते हैं पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और उसका एक उदाहरण डॉ. जाह्नवी अजीत राव हैं जिन्होंने 40 की उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर MBBS करने का सोचा और आज वो डॉक्टर बन चुकी हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 05, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:30 PM IST
Success Story: 18 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहीं, 40 की उम्र में बदला करियर; 47 की उम्र में बनीं डॉक्टर, जानें जान्हवी की सफलता की कहानी
Image Credit: Janhavi Ajit RaoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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