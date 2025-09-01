तानों से ताली तक का सफर: शारीरिक बनावट पर स्कूल-कॉलेज में उड़ा मजाक, हौसले ने बना दी पहचान

Smallest IAS Officer in India Arti Dogra: शारीरिक तानों पर भारी पड़ा जज्बा. कहते हैं अगर सपने पूरे करने की इच्छा हो तो और उसपर मेहनत ईमानदारी से किया जाए तो दुनिया की कोई चीज उसे रोक नहीं सकती है. ऐसी ही एक कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जो लाखों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

तानों को बनाई ताकत

हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले की रहने वाली आरती डोगरा की, जिन्होंने तमाम परेशानियों के बावजूद अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और यूपीएससी परीक्षा क्रैक करके इतिहास रच दिया. आज के समय में कोई किसी को कुछ बोल देता तो लोग उसे दिल पर लगाकर अपने साथ ही बुरा करने की सोचने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे में लोग होते हैं जो दुनिया की कड़वी बातों को अपनी ताकत बनाकर कमायाबी तक का सफर तय करते हैं.

आरती डोगरा की हाइट 3.5 फीट

आरती डोगरा की उन्ही कुछ लोगों में से जिन्होंने लोगों के तानों को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया. दरअसल, आरती डोगरा की हाइट मात्र 3.5 फीट है. ऐसे में अपनी शारीरिक बनावट के कारण उन्हें स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह काफी कुछ सहना पड़ा. हमेशा लोग उनका मजाक उड़ाते. हालांकि, उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले प्रयास में क्रैक की यूपीएससी

आरती ने अपनी इस हाइट के साथ ही देश की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल यूपीएससी को पूरी मेहनत से पहले ही प्रयास में क्रैक किया और 56वीं रैंक हासिल करके सबकी बोलती बंद कर दी. बता दें, आरती ने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून के वेल्हम गर्ल्स स्कूल की है. इसके बाद वह ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गई. यहां लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में उन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट की.

90% लोगों को नहीं पता होगा इन दो शब्दों का सही इस्तेमाल! बोलने से पहले जानें कहां करें यूज

मिले कई पुरस्कार

जानकारी के अनुसार, उन्हें आईएएस बनने की सलाह उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस मनीषा पंवार ने एक मुलाकात में दी थी. ऐसे में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और साल 2006 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस ऑफिसर बनीं. वह बीकानेर, अजमेर की कलेक्टर रही हैं. बीकानेर में जिलाधिकारी के तौर पर उन्होंने बंको बिकाणो नामक अभियान की भी शुरुआत की थी. इस अभियान के जरिए खुले में शौच ना करने के लिए कहा गया था. इस अभियान से मिली सफलता के बाद आरती डोगरा को नेशनल और स्टेट लेवल के कई पुरस्कार भी मिले.