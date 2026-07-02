/कौन हैं विनिशा, जिसे मिला डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम IGNITE Award? 15 साल की उम्र में कर दिखाया ऐसा कमाल कि दुनिया कर रही तारीफ

जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में आमतौर पर दुनिया के बड़े नेता, सरकारें और कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP26) में एक भारतीय स्कूली छात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. तमिलनाडु की विनिशा उमाशंकर ने अपने अनोखे इनोवेशन और प्रभावशाली विचारों से यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए.
विनिशा उमाशंकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की रहने वाली हैं. जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ रही थीं, तभी उन्होंने एक ऐसी समस्या देखी जो रोज सड़क किनारे काम करने वाले इस्त्री करने वाले लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी. पारंपरिक कोयले से चलने वाली इस्त्री गाड़ियां धुआं छोड़ती थीं, ईंधन की खपत बढ़ाती थीं और लंबे समय तक काम करने वाले मजदूरों को गर्मी और प्रदूषण दोनों का सामना करना पड़ता था. इसी समस्या ने उन्हें एक नया समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया.
महज 15 साल की उम्र में विनिशा ने सोलर एनर्जी से चलने वाली मोबाइल इस्त्री गाड़ी का कॉन्सेप्ट तैयार किया. इस गाड़ी में सोलर पैनलों के जरिए बिजली पैदा कर स्टीम आयरन चलाने की योजना बनाई गई. इसका उद्देश्य कोयले पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और सड़क किनारे काम करने वाले इस्त्री कर्मियों को एक सुरक्षित व पर्यावरण-अनुकूल विकल्प देना था. यह विचार पर्यावरण संरक्षण और रोजगार, दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था.
विनिशा के इस आइडिया को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (NIF) का सहयोग मिला. वर्ष 2019 में उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर सोलर इस्त्री गाड़ी का एक कार्यशील प्रोटोटाइप तैयार किया गया. इस गाड़ी की खासियत यह थी कि धूप न होने पर भी इसे बैटरी, बिजली या जनरेटर की मदद से चलाया जा सकता था. यानी इसे वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया.
विनिशा के इनोवेशन को भारत ही नहीं, विदेशों में भी सराहना मिली. उन्हें प्रतिष्ठित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम IGNITE अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसके अलावा वर्ष 2021 में Earth Day Network ने उन्हें 'राइजिंग स्टार' के रूप में चुना. यह सम्मान उन युवा इनोवेटर्स को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लिए नए समाधान लेकर आते हैं.
वर्ष 2021 में विनिशा ने ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में दुनिया के नेताओं और प्रतिनिधियों के सामने भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने अपने संबोधन में नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया. उनके भाषण की सबसे चर्चित पंक्ति थी, "मैं यहां भविष्य के बारे में बात करने नहीं आई हूं, मैं ही भविष्य हूं।" इस एक वाक्य ने दुनिया भर के लोगों को युवा पीढ़ी की ताकत और जिम्मेदारी का एहसास कराया.
विनिशा उमाशंकर की कहानी यह साबित करती है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़ी उम्र या बड़े संसाधनों से नहीं आते. यदि किसी युवा के पास समस्या को समझने की क्षमता और समाधान खोजने की सोच हो, तो वह पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकता है. एक साधारण स्कूली छात्रा से वैश्विक जलवायु मंच तक का उनका सफर आज लाखों छात्रों के लिए मिसाल बन चुका है. यह कहानी बताती है कि विज्ञान, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के युवा भविष्य की नई दिशा तय कर सकते हैं.