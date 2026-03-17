Meningitis Outbreak: हॉस्टल में जानलेवा बीमारी का खतरा! भारतीय स्टूडेंट्स और स्टाफ रहें अलर्ट, कैसे फैल रही है मेनिनजाइटिस बीमारी?

Meningitis Outbreak in UK: जब चर्चा किसी वायरल बीमारी की होती है तो अक्सर कोरोना या कोविड का नाम ध्यान में आता है. इस बीमारी ने दुनिया भर में अपना प्रकोप फैला रखा था. इसका शुरुआती लक्षण सर्दी या फ्लू जैसा ही था. अब ठीक वैसी ही एक बीमारी और फैल रही है जिसमें कुछ ऐसे ही संकेत देखने को मिलते हैं लेकिन इसे बीमारी के प्रकोप का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है. हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और स्टाफ के लोगों के बीच एक वायरल बीमार फैल रही है जिसका नाम मेनिनजाइटिस (Meningitis) है.

यूके में मेनिनजाइटिस का प्रकोप छात्रों के बीच देखा जा रहा है. हाल ही में इस बीमारी के कारण दो छात्रों की मौत हो चुकी है और करीब 11 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. इसलिए जरूरी है कि यूके में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स या यहां जाने की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स एक बार मेनिनजाइटिस नामक बीमारी के बारे में जान लें. आइए जानते हैं कि मेनिनजाइटिस क्या है? इसके लक्षण क्या है? कैसे स्टूडेंट्स अपना बचाव कर सकते हैं?

भारतीय छात्रों के लिए चिंता विषय

यूके में मेनिनजाइटिस का प्रकोप सामने आया है और इस बीमारी के फैलने के कारण खासतौर पर भारतीय छात्रों के लिए ये एक चिंता की बात है. दरअसल, ये बीमारी हॉस्टल या भीड़भाड़ वाली जगहों पर फैल रही है. कैंटरबरी, केंट में एक नाइटक्लब इवेंट के बाद मेनिनजाइटिस के कारण दो स्टूडेंट की मौत और 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाने का मामला सामने आया है. यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (UKHSA) की ओर से 30 हजार से अधिक छात्रों और उनके परिवारों को जानकारी दी गई तो कुछ छात्रों को एंटीबायोटिक्स देने की व्यवस्था भी की गई.

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क्या है मेनिनजाइटिस?

यूके में फैल रही मेनिनजाइटिस एक गंभीर बीमारी है जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी की झिल्लियों में सूजन आ जाती है. इसके होने के पीछे की वजह वायरस, बैक्टीरिया या अन्य इंफेक्शन भी हो सकता है. इनमें से ज्यादा खतरनाक बैक्टीरियल मेंनिन्जाइटिस होता है. समय पर अगर इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी हो सकता है. इसके लक्षण फ्लू से काफी मिलते जुलते हैं.

मेनिनजाइटिस के लक्षण क्या हैं?

तेज बुखार

सिर दर्द

उल्टी या जी मिचलाना

गर्दन में अकड़न

बहुत ज्यादा नींद आना या सुस्ती

रोशनी से परेशानी

त्वचा पर गहरे रंग के दाने या रैश

हाथ-पैर ठंडे पड़ना

UK स्वास्थ्य एजेंसी की चेतावनी

यूके के हेल्थ एजेंसी ने भी स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों को चेतावनी दी है. यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी (UKHSA) के अनुसार अगर मेनिनजाइटिस के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लें. इस बीमारी के होने का अधिक खतरा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और छात्रावास समेत साझा रहने वाले अपार्टमेंट या हाउसिंग के लोगों में है.

तेजी से फैल सकता है संक्रमण

छात्रावास में ज्यादा भीड़-भाड़ होती है और यहां संक्रमण तेजी से फैल सकता है. कुछ अध्ययन में देखा गया है कि संक्रमण आमतौर पर ऑफ-कैंपस हाउसिंग से ऑन-कैंपस हॉस्टल में फैलता है. इसलिए कहा जा रहा है कि मेनिनजाइटिस के संक्रमण हॉस्टल से बाहर की अपेक्षा अंदर फैलने की आशंका अधिक है.

कैसे करें बचाव?

भारतीय स्टूडेंट्स और हॉस्टल में रह रहे स्टाफ को सलाह दी जा रही है कि वो मेनिनजाइटिस से बचने के लिए टीका लगा सकते हैं. सुरक्षा के लिहाज से मेनिनजाइटिस के खिलाफ टीके को सबसे प्रभावी माना जा रहा है. इसके अलावा स्वच्छता बनाए रखें और अगर लक्षण नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

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