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Hindi Newsशिक्षाजापान में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार! 85 हजार रुपये महीना वजीफा और मुफ्त हवाई यात्रा; जानें इस स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल

जापान में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार! 85 हजार रुपये महीना वजीफा और मुफ्त हवाई यात्रा; जानें इस 'स्कॉलरशिप' की पूरी डिटेल

mext japan scholarship 2027: जापान सरकार ने साल 2027 के लिए MEXT फुली फंडेड स्कॉलरशिप शुरू कर दी है, जिसके तहत भारतीय शोध छात्र 15 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस माफी के साथ करीब 85,000 रुपये मासिक वजीफा और हवाई यात्रा का खर्च भी शामिल है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:31 PM IST
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जापान में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार! 85 हजार रुपये महीना वजीफा और मुफ्त हवाई यात्रा; जानें इस 'स्कॉलरशिप' की पूरी डिटेल

mext japan scholarship 2027: विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी MEXT ने साल 2027 के लिए अपनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप शुरू कर दी है. इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. इसमें ट्यूशन फीस से लेकर रहने और आने-जाने का खर्च भी शामिल है. जिन छात्रों के पास बजट की कमी है, उनके लिए यह एक शानदार मौका है.

कब है आखिरी तारीख?

इस स्कॉलरशिप के लिए रिसर्च स्टूडेंट कैटेगरी में आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2026 तय की गई है. जो छात्र चुने जाएंगे, उन्हें अप्रैल, सितंबर या अक्टूबर 2027 में जापान जाने का मौका मिलेगा. यह स्कॉलरशिप खास तौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए है. इसमें मास्टर्स और पीएचडी दोनों तरह के कोर्स शामिल हैं. मास्टर्स कोर्स की अवधि 2 साल की होती है, जबकि पीएचडी कोर्स 3 साल का होता है.

क्या-क्या होगा इस स्कॉलरशिप में?

इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि अगर किसी छात्र को जापानी भाषा नहीं आती है, तो उसे पहले 6 महीने का भाषा कोर्स कराया जाएगा. इससे छात्र वहां की पढ़ाई आसानी से समझ सकें. इसके साथ ही छात्रों को हर महीने खर्च के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. पीएचडी करने वाले छात्रों को करीब 1,45,000 जापानी येन यानी लगभग 85 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं. इसके अलावा एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस पूरी तरह माफ रहती है.

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 काफी कठिन है चयन प्रक्रिया

इस स्कॉलरशिप का चयन प्रक्रिया काफी कठिन मानी जाती है. हर साल बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसके लिए आवेदन करते हैं. लेकिन सीटें सीमित होती हैं. पिछले साल करीब 50 सीटों के लिए हजारों आवेदन आए थे. इसलिए चयन के लिए अच्छी तैयारी जरूरी होती है. खास तौर पर छात्रों को अपना रिसर्च प्लान मजबूत बनाना होता है. यह प्लान उनकी पसंद के विषय और यूनिवर्सिटी के अनुसार होना चाहिए.

आवेदन करने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी कदम पूरे करने होते हैं. सबसे पहले उन्हें जापान की किसी यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक गाइड ढूंढना होता है. इसके बाद उसी के आधार पर रिसर्च प्लान तैयार करना होता है. पूरी जानकारी और आवेदन फॉर्म के लिए छात्र एंबेसी ऑफ जापान इन इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां से वे पूरी प्रक्रिया समझकर समय पर आवेदन कर सकते हैं.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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