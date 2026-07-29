/90% नंबर लाने वाले रह गए पीछे, सिर्फ 44% पाने वाला बना MH-CET टॉपर! आखिर महाराष्ट्र की परीक्षा में हुआ क्या?

महाराष्ट्र में नीट परीक्षा विवाद के बाद अब राज्य की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल MH CET भी विवादों में घिर गई है. इस बार सवाल पेपर लीक पर नहीं बल्कि परीक्षा परिणामों पर उठ रहे हैं. आरोप है कि 12वीं विज्ञान (PCM) में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले कई छात्र MH CET में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए, जबकि 12वीं में 44 से 51 प्रतिशत अंक पाने वाले कुछ छात्र टॉप रैंक तक पहुंच गए. इस असामान्य पैटर्न ने छात्रों, शिक्षकों और राजनीतिक दलों के बीच परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
एमएच सीईटी यानी महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट राज्य की प्रमुख प्रवेश परीक्षा है. इसके जरिए सरकारी और निजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट समेत कई प्रोफेशनल कोर्सों में दाखिला मिलता है. वर्ष 2009 से इसी परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित हो रही है. परीक्षा का आयोजन स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल करता है, जिसके प्रमुख फिलहाल दिलीप सरदेसाई हैं.
पूरे विवाद की शुरुआत पुणे के प्रतिष्ठित COEP कॉलेज के पूर्व छात्र और फिजिक्स शिक्षक अद्वय जोशी के विश्लेषण से हुई. उन्होंने कई वर्षों के MH CET परिणामों का अध्ययन करने के बाद दावा किया कि 2025-26 के नतीजों में ऐसा पैटर्न देखने को मिला है, जो सामान्य नहीं है. उन्होंने इस विषय पर लगभग 29 मिनट का वीडियो भी जारी किया, जिसमें कई छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करते हुए परीक्षा परिणामों पर सवाल उठाए गए.
अद्वय जोशी के अनुसार, 12वीं में PCM विषयों में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले कई छात्र MH CET में केवल 40 से 60 पर्सेंटाइल तक ही पहुंच सके. दूसरी ओर, 45 से 60 प्रतिशत अंक पाने वाले कई छात्रों ने 95 से 100 पर्सेंटाइल तक हासिल कर लिया. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष के एक टॉपर को 12वीं में PCM में सिर्फ 51.67 प्रतिशत अंक मिले थे, जबकि दूसरे टॉपर को केवल 51 प्रतिशत अंक और 10वीं में 44 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे. इन आंकड़ों ने परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
अद्वय जोशी का कहना है कि वर्ष 2022 से पहले ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिलता था. उनके मुताबिक, पहले 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र ही MH CET में भी अच्छा प्रदर्शन करते थे. हालांकि 2022 के बाद यह पैटर्न धीरे-धीरे बदलता दिखाई दिया. अब औसत अंक पाने वाले कई छात्र शीर्ष रैंक हासिल कर रहे हैं, जबकि बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई छात्र अपेक्षाकृत पीछे रह जा रहे हैं.
CET सेल के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष लगभग 4.60 लाख छात्रों ने MH CET परीक्षा दी थी. इनमें से करीब 2.40 लाख छात्रों ने सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के लिए आवेदन किया. डेटा के मुताबिक, 98 से 100 पर्सेंटाइल पाने वाले लगभग 200 ऐसे छात्र हैं, जिन्हें 12वीं के PCM विषयों में केवल 40 से 50 प्रतिशत अंक मिले थे. वहीं 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले करीब 50 छात्र CET में 30 पर्सेंटाइल तक ही पहुंच पाए. यही अंतर विवाद की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है.
इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार और CET सेल को घेरना शुरू कर दिया है. एनसीपी नेता रोहित पवार, शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे और कांग्रेस ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है. विपक्ष का कहना है कि जब बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा के बीच सामान्य तौर पर सकारात्मक संबंध माना जाता है, तब इतने बड़े अंतर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. पहले 150 टॉपर्स की नियंत्रित माहौल में दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी लगातार उठ रही है.
विवाद बढ़ने के बाद CET सेल के प्रमुख दिलीप सरदेसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया. उन्होंने कहा कि 12वीं बोर्ड के अंकों और MH CET के पर्सेंटाइल की सीधी तुलना करना उचित नहीं है क्योंकि दोनों परीक्षाओं का मूल्यांकन अलग-अलग आधार पर होता है. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सामान्य परिस्थितियों में दोनों के बीच सकारात्मक संबंध देखने को मिलता है. फिलहाल MH CET 2026 के नतीजों को लेकर बहस तेज है और मामले की निष्पक्ष जांच तथा पहले 150 टॉपर्स की दोबारा परीक्षा कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है.