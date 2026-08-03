/MHT CET 2026 Seat Allotment (OUT): बीई, बीटेक और मैनेजमेंट के लिए कैप राउंड 1 अलॉटमेंट घोषित, जाने आगे की प्रक्रिया क्या?

MHT CET CAP Round 1 seat Allotment Released: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की ओर से राउंड 1 अलॉटमेंट सीट जारी कर दी गई है. इसके बाद क्या करना होगा और कैसे अलॉट सीट देख सकते हैं? आइए जानते हैं.
MHT CET CAP Round 1 seat Allotment Released: महाराष्ट्र के स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की ओर से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में प्रवेश के लिए सेंट्रलाइज़्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट को जारी कर दिया है जो कि एक प्रोविजनल लिस्ट है. CAP के तहत सीट देख रहे उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड के जरिए संबंधित काउंसलिंग पोर्टल पर देख सकते हैं कि उन्हें सीट अलॉट हुई या नहीं. अलॉटमेंट स्टेटस देखने के बाद आगे की प्रक्रिया को अपना सकते हैं.
इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए जिन उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया और वो उन्हें सीईटी सीएपी के पहले राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है तो वो आगे की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सीट अलॉट हुई है वो 3 से 5 अगस्त के बीच अलॉटमेंट प्रक्रिया को पूरी कर लें. इसके बाद आपके हाथ से मौका जा सकता है. इस प्रक्रिया में सीट स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस फीस पे समेत अलॉट किए गए संस्थान में रिपोर्ट करना आदि शामिल है. नजरअंदाज करने पर काउंसलिंग राउंड में शामिल होने के दौरान असर पड़ सकता है.
कैसे देख सकते हैं अलॉट सीट?
इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों को अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक FE काउंसलिंग पोर्टल पर जाना होगा. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि से लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर 'Check Provisional Allotment Status (CAP Round-I)' का ऑप्शन दिखेगा. वहां से आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट देख सकते हैं.
वहीं, जिन उम्मीदवारों ने MBA या MMS में एडमिशन के लिए आवेदन किया है वो संबंधित काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उन्हें दाखिले की प्रक्रिया को अपनाने से पहले उस इंस्टिट्यूट और ब्रांच की पुष्टि जरूर कर लेनी है जो उन्हें अलॉट की गई है.
ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उनकी पहली पसंद की सीट अलॉट हो जाती है तो वो सीट खुद फ्रीज हो जाती है. ऐसे में उम्मीदवारों को अलॉटमेंट स्वीकार करके फीस का भुगतान करना होगा. साथ ही इंस्टिट्यूट में रिपोर्ट करना होगा.
जानकारी के लिए बता दें कि MHT CET के पहले प्रयास में करीब 1,32,838 उम्मीदवारों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है जिसमें से 1,16,196 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और करीब 87.47% उपस्थिति दर दर्ज किया गया. परीक्षा में शामिल होने वाले 1,12,601 उम्मीदवार महाराष्ट्र के थे और बाकी 3,595 उम्मीदवार महाराष्ट्र से बाहर के थे. परीक्षा का आयोजन 36 जिलों के 181 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था.