/MHT CET 2026 Seat Allotment (OUT): बीई, बीटेक और मैनेजमेंट के लिए कैप राउंड 1 अलॉटमेंट घोषित, जाने आगे की प्रक्रिया क्या?

इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए जिन उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया और वो उन्हें सीईटी सीएपी के पहले राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है तो वो आगे की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सीट अलॉट हुई है वो 3 से 5 अगस्त के बीच अलॉटमेंट प्रक्रिया को पूरी कर लें. इसके बाद आपके हाथ से मौका जा सकता है. इस प्रक्रिया में सीट स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस फीस पे समेत अलॉट किए गए संस्थान में रिपोर्ट करना आदि शामिल है. नजरअंदाज करने पर काउंसलिंग राउंड में शामिल होने के दौरान असर पड़ सकता है.