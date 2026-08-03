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MHT CET 2026 Seat Allotment (OUT): बीई, बीटेक और मैनेजमेंट के लिए कैप राउंड 1 अलॉटमेंट घोषित, जाने आगे की प्रक्रिया क्या?

MHT CET CAP Round 1 seat Allotment Released: महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की ओर से राउंड 1 अलॉटमेंट सीट जारी कर दी गई है. इसके बाद क्या करना होगा और कैसे अलॉट सीट देख सकते हैं? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 03, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:55 PM IST
MHT CET 2026 Seat Allotment (OUT): बीई, बीटेक और मैनेजमेंट के लिए कैप राउंड 1 अलॉटमेंट घोषित, जाने आगे की प्रक्रिया क्या?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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