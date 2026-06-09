MHT CET PCB परीक्षा रिजल्ट जारी, cetcell.mahacet.org से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड; ये है तरीका

MHT CET PCB Result 2026 OUT: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) ग्रुप के लिए आयोजित महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) 2026 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया है. उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इस परीक्षा का आयोजन राज्य के मेडिकल, फार्मेसी और अन्य हेल्थ साइंस कोर्स में प्रवेश के लिए किया जाता है. रिजल्ट जारी होने के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है.
एमएचटी सीईटी 2026 पीसीबी रिजल्ट को देखने और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स जरूर देख लें, जैसे- नाम, सब्जेक्ट और उनके अंक समेत अन्य जानकारी.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं.
होमपेज पर 'MHT CET 2026 PCB' का रिजल्ट लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें, जिसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से स्कोरकार्ड भी देख पाएंगे और उसके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकेंगे.
चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं.
एमएचटी सीईटी 2026 परीक्षा को दो चरणों में आयोजित किया गया था. पहले चरण की परीक्षा 21 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी जो PCB समूह उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी. जबकि दूसरे चरण में 10 मई और 11 मई के बीच पीसीबी की परीक्षाएं आयोजित की गई थी. सीईटी सेल की ओर से 30 मई 2026 को पीसीबी समूहों के लिए अंतिम उत्तर कुंजी को जारी किया था. इसके बाद अब पीसीबी समूह परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है जिसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) ग्रुप परीक्षा में 12वीं पास वो उम्मीदवार शामिल होते हैं जो मेडिकल और हेल्थ साइंस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं.