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MHT CET PCB परीक्षा रिजल्ट जारी, cetcell.mahacet.org से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड; ये है तरीका

MHT CET PCB Result 2026 OUT: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने महाराष्ट्र के मेडिकल, फार्मेसी और अन्य हेल्थ साइंस कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली हाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीसीबी ग्रप परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर स्कोरकार्ड देख सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:09 AM IST
MHT CET PCB परीक्षा रिजल्ट जारी, cetcell.mahacet.org से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड; ये है तरीका
Image Credit: MHT CET PCB Result 2026 OUT

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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