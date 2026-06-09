MHT CET PCB परीक्षा रिजल्ट जारी, cetcell.mahacet.org से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड; ये है तरीका

MHT CET PCB Result 2026 OUT: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) ग्रुप के लिए आयोजित महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) 2026 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया है. उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाकर लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इस परीक्षा का आयोजन राज्य के मेडिकल, फार्मेसी और अन्य हेल्थ साइंस कोर्स में प्रवेश के लिए किया जाता है. रिजल्ट जारी होने के बाद अब जल्द ही काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है.