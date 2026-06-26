Add Zee Business As A Preferred Source
App

45 LPA की MNC नौकरी को लात मारकर शुरू की UPSC की तैयारी

माइक्रोसॉफ्ट की कथित 45 लाख रुपये सालाना नौकरी छोड़कर UPSC की तैयारी करने वाली युवती की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है. जानिए क्यों इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया और लोगों ने क्या-क्या तर्क दिए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 26, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:01 PM IST
45 LPA की MNC नौकरी को लात मारकर शुरू की UPSC की तैयारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड में 27 जून से बारिश की वापसी, 30 जून के बाद पूरे प्रदेश में झमाझम के आसार
Uttarakhand Weather Alert23 min ago
2
Baahubali25 min ago
3
china news39 min ago
4
IBM 0.7 nm chip48 min ago
5
Sourav Ganguly51 min ago