45 LPA की MNC नौकरी को लात मारकर शुरू की UPSC की तैयारी

देश में लाखों इंजीनियरिंग छात्र बड़ी आईटी कंपनियों में नौकरी पाने का सपना देखते हैं. अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में 45 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिल जाए, तो ज्यादातर लोग उसे अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानेंगे. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने इस सोच पर नई बहस छेड़ दी है. दावा किया गया है कि एक लड़की ने माइक्रोसॉफ्ट की हाई-पेइंग नौकरी छोड़कर यूपीएसई की तैयारी शुरू कर दी. इसके बाद इंटरनेट पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई. कुछ ने इसे अपने सपने के लिए साहसी फैसला बताया, तो कुछ ने इसे बेहद जोखिम भरा कदम माना. हालांकि, इस कहानी में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
दरअसल, ये चर्चा तब शुरू हुई जब एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने अपनी स्कूल की दोस्त की कहानी शेयर की. पोस्ट पर लिखा, लड़की पढ़ाई में हमेशा तेज रही. उसने 12वीं के बाद JEE Main पास किया और NIT वारंगल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) में दाखिला लिया. साल 2023 में बीटेक पूरा करने के बाद उसे माइक्रोसॉफ्ट में कथित तौर पर 45 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला. पोस्ट में दावा किया गया कि अब उसने नौकरी छोड़कर UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है. यूजर ने लिखा कि इससे उनके मन में सवाल उठा कि यदि इतनी बड़ी सैलरी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी किसी को रोक नहीं सकी, तो आखिर इंसान को असली संतुष्टि किस चीज से मिलती है.
पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हजारों प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई लोगों ने कहा कि अगर UPSC किसी का सपना है, तो उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी नौकरी बाद में भी मिल सकती है, लेकिन अगर किसी ने अपने सपने को मौका ही नहीं दिया तो उसका पछतावा जीवनभर रह सकता है.
वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह पूरी तरह व्यक्तिगत फैसला है और हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि भारतीय परिवारों और समाज में बचपन से ही सिविल सेवा को प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है. इसी वजह से कई युवा अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी मिलने के बाद भी सरकारी सेवा में जाने का सपना नहीं छोड़ते.
There is one school friend of mine. After +2, she cleared JEE Main and got a seat in NIT Warangal in the ECE branch. She graduated with a https://t.co/Ws1j7hoGgc in 2023 and received a ₹45 LPA package. She has always been very good academically.
Recently, she resigned from…
— Vikas Alwys (@VikasAlwys) June 25, 2026
इस फैसले से हर कोई सहमत नहीं दिखा. कुछ लोगों ने कहा कि केवल नौकरी छोड़ देने से संतुष्टि की गारंटी नहीं मिलती. एक यूजर, जिसने खुद सिविल सेवा परीक्षा दी थी और अब टेक इंडस्ट्री में काम करता है, ने लिखा कि जरूरी नहीं कि IAS बनने के बाद भी हर किसी को संतुष्टि मिल जाए. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिविल सेवा की ओर आकर्षण का कारण सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव भी हो सकता है.
जबकि कुछ यूजर्स ने वायरल पोस्ट में बताए गए 45 लाख रुपये सालाना पैकेज पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट में फ्रेशर्स का कुल CTC अक्सर शेयर (Stock) सहित दिखाया जाता है और वास्तविक सालाना नकद वेतन इससे कम हो सकता है. इस बहस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि करियर चुनते समय ज्यादा अहम क्या है बड़ी सैलरी, निजी संतुष्टि या अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश.